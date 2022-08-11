Сколько времени сегодня заняло бы строительство Колизея, Великой Китайской стены и пирамиды Хеопса

Сколько времени сегодня заняло бы строительство Колизея, Великой Китайской стены и пирамиды ХеопсаИ сколько людей для этого бы потребовалось
На строительство самой большой пирамиды в Египте - пирамиды Хеопса - ушло около 20 лет. Участвовали в создании этой пирамиды примерно 20 тысяч человек. Её высота равнялась почти 147 метрам, площадь - 53 тысячам километров в квадрате. То есть это примерно как восемь футбольных полей.
Архитектор Жан Пьер Урден отмечает, что сейчас на создание такого здания ушло бы примерно пять лет. Количество задействованных в этом рабочих тоже уменьшилось бы: их было бы примерно две тысячи человек. Стоимость итоговой сметы также можно было бы снизить в пять раз при замены природного камня - бетоном.
Колизей строили восемь лет. В результате высота этой конструкции составляла более 50 метров, а длина наружного эллипса - 524 метра. Вмещалось в такой театр примерно 50 тысяч человек одновременно.
Сегодня на создание Колизея пришлось бы потратить около 380 миллионов долларов. Что касается времени строительства, то оно заняло бы два года.
Длина Великой Китайской стены равняется примерно 21 тысяче километров, высота - 6-10 метров, толщина - 5-8 метров. Чтобы объединить все участки стены, пришлось задействовать 300 тысяч человек.
Британские специалисты подсчитали, что такую конструкцию удалось бы сегодня создать минимум за 1,5 года. Но для этого потребовалось бы 62 миллиарда долларов.