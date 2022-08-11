Сколько времени сегодня заняло бы строительство Колизея, Великой Китайской стены и пирамиды Хеопса

На строительство самой большой пирамиды в Египте - пирамиды Хеопса - ушло около 20 лет. Участвовали в создании этой пирамиды примерно 20 тысяч человек. Её высота равнялась почти 147 метрам, площадь - 53 тысячам километров в квадрате. То есть это примерно как восемь футбольных полей.

Архитектор Жан Пьер Урден отмечает, что сейчас на создание такого здания ушло бы примерно пять лет. Количество задействованных в этом рабочих тоже уменьшилось бы: их было бы примерно две тысячи человек. Стоимость итоговой сметы также можно было бы снизить в пять раз при замены природного камня - бетоном.