Сколько времени требовалось, чтобы динозавр вылупился из яйца

Также автор отмечает, что сегодня рептилии высиживают яйца примерно столько же, то есть несколько месяцев. В то же время птенцы птиц вылупляются уже спустя два месяца или две недели. Несмотря на то что птицы произошли от динозавров, такая скорость появления птенцов из скорлупы у них развилась позже.