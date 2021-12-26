Сколько времени требовалось, чтобы динозавр вылупился из яйца

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Сколько времени требовалось, чтобы динозавр вылупился из яйцаОтвечает учёный
Известно, что динозавры размножались при помощи откладывания яиц. Какие-то разновидности динозавров при этом защищали потомство, а какие-то оставляли детёнышей вылупляться самостоятельно. Но как долго приходилось ждать, пока маленький динозавр вылупится? Об этом - в материале BBC Science Focus Magazine.
Благодаря результатам исследования, проведённого доктором Грегори Эриксоном и его коллегами, появился ответ на вопрос о том, как долго вылупляются утконосый травоядный гипакрозавр и протоцератопс, рогатый динозавр, связанный с трицератопсом. Оказалось, что детёныш гипакрозавра вылезал из скорлупы через примерно 5,8 месяца, а протоцератопса - через 2,8 месяца.
Также автор отмечает, что сегодня рептилии высиживают яйца примерно столько же, то есть несколько месяцев. В то же время птенцы птиц вылупляются уже спустя два месяца или две недели. Несмотря на то что птицы произошли от динозавров, такая скорость появления птенцов из скорлупы у них развилась позже.
Источник: BBC Science Focus Magazine