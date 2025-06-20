Скорость работы и не только: в чём ИИ лучше людей

Скорость

Существуют задачи, с которыми люди справляются отлично, но не так быстро, как ИИ. Например, это масштабирование или восстановление изображений: создание из пикселизированных, шумных или размытых картинок более чётких, с высоким разрешением. Также программное обеспечение на базе ИИ применяется для улучшения спутниковых и дистанционных данных зондирования, для сжатия видеофайлов, для улучшения работы видеоигр с более дешёвым оборудованием и меньшим потреблением энергии, для помощи роботам в выполнении правильных движений и для моделирования турбулентности.

Масштаб

ИИ будет всё чаще применяться в задачах, которые нужно выполнять в миллионах мест одновременно. Один из примеров - это таргетинг и персонализация рекламы. Модели ИИ могут собирать данные и предлагать лучшие виды рекламы для каждого отдельного продукта, телешоу, веб-сайта и интернет-пользователя.