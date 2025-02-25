Смартфон, компьютер и не только: что нужно время от времени перезагружать

Смартфон. Его лучше перезагружать раз в месяц, а если вы пользуетесь им очень часто, то раз в неделю. Это позволит очистить оперативную память, удалить временные файлы и кэш, избавиться от системных ошибок, продлить срок службы батареи.

Компьютер и ноутбук. За счёт перезагрузки вы очистите память ПК, закроете зависшие программы, ускорите работу устройства. А если вы работаете за ноутбуком или компьютером постоянно и с тяжёлыми программами, то лучше перезагружать его ещё чаще, чем раз в неделю. Однако чем мощнее ваш комп, тем реже его необходимо перезапускать.

Wi-Fi-роутер. Со временем он тоже может перегружаться. Исправить это помогает перезагрузка. Для этого выключите роутер из розетки, подождите 60 секунд и включите его снова. Полезна будет перезагрузка роутера и в случае, если вас долго не было дома.

Телевизор или ТВ-приставка. Они тоже работают на базе операционной системы, как и компьютеры. Раз в месяц лучше для профилактики отключать телевизор из сети хотя бы на две минуты.