Сможет ли Украина при желании нанести ракетный удар по Москве

Сможет ли Украина при желании нанести ракетный удар по МосквеНа этот вопрос ответили военные эксперты
В ходе беседы с телеканалом «Дом», пишет «Лайф», Алексей Арестович, внештатный советник главы Офиса президента Украины, заявил о разработке новой ракетной программы. Кроме того, он подчеркнул, что обновлённые ракеты смогут долететь и до Москвы, если будет в этом необходимость. Эту угрозу прокомментировали российские эксперты.
МИД РФ отметило, что Великобритания вполне может оснащать оружием Украину. Кроме того, об этом писала газета Times: в статье утверждалось, что в данный момент идут переговоры по поводу продажи ракет Brimstone, которые затем будут устанавливаться на кораблях украинских ВМС.
По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, слова Алексея Арестовича вовсе не отражают официальную позицию Украины. Более того, оперативно-тактическая ракета, о которой шла речь в интервью украинского представителя, на самом деле может иметь радиус поражения не более 500 км, а от границы с Украиной до Москвы расстояние около 1 000 км. То есть долететь до столицы России такие ракеты не способны даже в теории. А если их и запустят, то РФ сможет их сбить при помощи С-300, С-400, С-500 и других ракетных комплексов.
Вместе с тем, по словам Игоря Романенко, бывшего начальника Генерального штаба ВСУ, при помощи британских ракет действительно можно уничтожить Черноморский флот.
Военный эксперт Константин Сивков, однако, считает, что слова Арестовича - это лишь пиар-ход, рекламная акция, а значительных изменений в украинской армии никаких в итоге не предвидится. Но даже если ракеты Brimstone с дальностью 11,5 км будут направлены в сторону России, значительных потерь не произойдёт. Зато, как отмечает специалист, у России будет повод нанести ответный удар. И если «будут правильно освещены вопросы предвоенной пропаганды», то большинство украинцев просто не будут воевать: они либо сдадутся, либо перейдут на сторону РФ.