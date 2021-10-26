Сможет ли Украина при желании нанести ракетный удар по Москве

В ходе беседы с телеканалом «Дом», пишет «Лайф», Алексей Арестович, внештатный советник главы Офиса президента Украины, заявил о разработке новой ракетной программы. Кроме того, он подчеркнул, что обновлённые ракеты смогут долететь и до Москвы, если будет в этом необходимость. Эту угрозу прокомментировали российские эксперты.

МИД РФ отметило, что Великобритания вполне может оснащать оружием Украину. Кроме того, об этом писала газета Times: в статье утверждалось, что в данный момент идут переговоры по поводу продажи ракет Brimstone, которые затем будут устанавливаться на кораблях украинских ВМС.

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, слова Алексея Арестовича вовсе не отражают официальную позицию Украины. Более того, оперативно-тактическая ракета, о которой шла речь в интервью украинского представителя, на самом деле может иметь радиус поражения не более 500 км, а от границы с Украиной до Москвы расстояние около 1 000 км. То есть долететь до столицы России такие ракеты не способны даже в теории. А если их и запустят, то РФ сможет их сбить при помощи С-300, С-400, С-500 и других ракетных комплексов.