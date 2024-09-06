Собаки оказались способны помнить названия игрушек в течение двух лет

Опубликовано 06 сентября 2024, 02:151 мин.
Собаки оказались способны помнить названия игрушек в течение двух летЭто обнаружили специалисты из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии
Согласно результатам нового исследования, некоторые собаки могут запоминать названия игрушек на срок до двух лет. Опубликованы все данные этой работы были в журнале Biology Letters.
В ходе нового исследования Шани Дрор, Адам Миклоши и Клаудия Фугацца из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии дали нескольким собакам запомнить названия игрушек, а затем спрятали эти игрушки на два года. Каждого из псов учили при этом ассоциировать различные названия с 12 игрушками, которые они никогда раньше не видели.
Спустя два года выяснилось, что в целом собаки помнили игрушки. В 44% случаев они приносили именно те, которые видели пару лет назад, а у некоторых эта точность достигала 60%. Это явный признак того, что животные сохранили названия игрушек в долговременной памяти.