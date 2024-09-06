Собаки оказались способны помнить названия игрушек в течение двух лет

В ходе нового исследования Шани Дрор, Адам Миклоши и Клаудия Фугацца из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии дали нескольким собакам запомнить названия игрушек, а затем спрятали эти игрушки на два года. Каждого из псов учили при этом ассоциировать различные названия с 12 игрушками, которые они никогда раньше не видели.