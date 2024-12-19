Наука и технологии
Опубликовано 19 декабря 2024, 02:15
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Собаки оказались способны узнавать знакомых людей по голосу

Это показал эксперимент учёных из Университета Этвоша Лорана
Предыдущие исследования показали, что собаки могут распознавать пол говорящего, а также различать знакомые и незнакомые голоса. В новой же работе специалисты решили проверить, способны ли эти питомцы узнавать своих хозяев по предварительно записанной речи.
Собаки оказались способны узнавать знакомых людей по голосу
© Kinga Surányi

Исследователи из отдела этологии Университета Этвоша Лорана (ELTE) пригласили для участия в новом эксперименте людей из одной семьи, у которых была собака. Каждый питомец пришёл с тремя хозяевами, все из которых ему были одинаково знакомы.

Сначала учёные записали голоса хозяев. Затем они посадили людей рядом друг с другом, а за ними установили громкоговорители. Эксперты запускали запись одного из голосов, а собака должна была подойти к человеку, которому принадлежал этот голос. Все участвующие псы (а их было 31) сделали это 18 раз.

Собаки оказались способны узнавать знакомых людей по голосу
© Kinga Surányi / ELTE Eötvös Loránd University

Собаки успешно прошли испытание: они чаще выбирали человека, чей голос слышали, и дольше на него смотрели. Более того, питомцы показывали лучшие результаты, когда воспроизводилась запись голоса их основного владельца.