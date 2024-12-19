Собаки оказались способны узнавать знакомых людей по голосу

Исследователи из отдела этологии Университета Этвоша Лорана (ELTE) пригласили для участия в новом эксперименте людей из одной семьи, у которых была собака. Каждый питомец пришёл с тремя хозяевами, все из которых ему были одинаково знакомы.

Сначала учёные записали голоса хозяев. Затем они посадили людей рядом друг с другом, а за ними установили громкоговорители. Эксперты запускали запись одного из голосов, а собака должна была подойти к человеку, которому принадлежал этот голос. Все участвующие псы (а их было 31) сделали это 18 раз.