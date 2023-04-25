Собираетесь в Японию? Вот несколько правдивых и ложных фактов об этой стране

В Японии все умеют говорить по-английски. Это неправда. В туристических районах вы можете встретить надписи на английском, но местные жители владеют иностранными языками плохо.

В Японии люди едят и спят на полу. Это скорее ложь, чем правда. Сейчас большинство жителей Японии покупают в свои дома кровати, диваны, стулья, столы. Хотя встретить тех, кто действительно ест и спит на полу, ещё можно в сельской местности. Также в Японии есть традиционное жильё, которые обойдётся дорого.

Токио является самым большим городом в мире. Если говорить о количестве жителей, то в нём действительно живёт сейчас больше всего в мире людей. Если учитывать Большой Токио, то население составит 37 миллионов человек.

Японская письменность является китайской. И правда, и нет. Большая часть японской письменности действительно восходит к китайской, но сегодня эти виды письменности сильно отличаются друг от друга. А ещё правила чтения у них совсем разные.

Япония - дорогая страна. И это так. Несмотря на это, стоимость жизни прямо пропорциональна вашей зарплате. То есть если вы много работаете, то и денег у вас будет много.

Япония - безопасная страна. В рейтинге 2019 года Осака находится на 2-м месте самых безопасных городов, а Токио - на 4-м.

Рождаемость снижается. Действительно: всё больше иностранных работников заменяют японцев, роботы компенсируют нехватку рабочей силы, а вместо детей всё чаще можно увидеть у жителей Японии домашних животных.