Составлена инструкция по обходу блокировки сайтов

По данным общественной организации «Роскомсвобода», в России под блокировки попадали более 12 млн сайтов. Руководитель организации Артём Козлюк считает, что любой пользователь, в принципе, должен защищать свой интернет-трафик. Можно начать хотя бы с «приватного режима» браузеров Safari и Firefox. В Chrome и Firefox также можно установить специальный плагин или интегрированный VPN.

Помимо этого, можно использовать веб-прокси и анонимайзеры. Они представлены в широком ассортименте, их не нужно предустанавливать. Но они могут замедлять загрузку страниц.

Козлюк отметил, что заявление о блокировке VPN-сервиса ещё не означает, что сервис перестаёт работать, но помехи возможны. Тем не менее, альтернативой VPN-сервису является установка маршрутизатора, например браузера Tor.

Портал DW посоветовал ещё одно интернет-приложение для обхода блокировок — Psiphon. Сервис использовался в Беларуси на волне протестов.