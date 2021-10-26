Советник Байдена рассказал, почему России следует остерегаться Китая

Совсем недавно прошли совместные военное учения Китая и России. В ходе них корабли обеих стран обогнули Японию. Это вызвало беспокойство у представителей западных государств. Вместе с тем посол Байдена предупредил, что на самом деле Москва должна опасаться китайского партнёра.

Да, с самого окончания холодной войны Россия и Китай укрепляли отношения. Важным этапом было и участие в 2018 году китайской стороны в российских учениях. Затем в 2019 и 2020 годах были бомбардировочные патрули стран над отдельными районами Тихого океана. В этом году - военно-морские учения в Тихом океане. Причём последние были восприняты как послание Японии и США.

Как отмечает бывший посол США в России Уильям Бернс, русские должны быть обеспокоены увеличением количества ядерного оружия в западной части Китая, испытаниями гиперзвуковых ракет, а также тем, что Китай ничем не сдерживается. Другие американские эксперты и официальные лица добавляют к этому такие факторы, как демографические характеристики, дисбаланс сил, международное присутствие Китая. К примеру, в некоторых областях, где ранее РФ имела значительное влияние, сейчас активно проявляет сейчас и китайская сторона. Кристофер Борт, сотрудник национальной разведки России и Евразии в Национальном совете разведки, предупреждает, что в будущем конкуренция может стать проблемой для следующего поколения российских лидеров.