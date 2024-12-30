Создайте безопасный уголок: перечислены способы помочь питомцу пережить Новый год без стресса

Держите питомцев в помещении. Убедитесь также, что все окна и двери закрыты. Если вы после встречи Нового года собираетесь уйти из дома, создайте для животных комфортную обстановку заранее.

Обновите идентификацию. У питомца должен быть ошейник с вашими контактами. Также убедитесь, что данные в базе микрочипа у животного обновлены (если у кошки или собаки есть микрочип) и используйте для дополнительной безопасности GPS-трекеры на ошейниках.

Избегайте опасностей во время праздников. Это могут быть определённые продукты (шоколад, ксилит), украшения (мишура, конфетти, свечи), мусор.