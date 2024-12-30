Создайте безопасный уголок: перечислены способы помочь питомцу пережить Новый год без стресса

Создайте безопасный уголок: перечислены способы помочь питомцу пережить Новый год без стрессаДля домашних животных праздники могут быть испытанием
Создайте для питомца безопасный уголок. Там он сможет укрыться от лишнего шума. Положите на этом месте подушку, лежанку или одеяло. Не забудьте закрыть плотно шторы и включить спокойную музыку или белый шум, чтобы животное чувствовало себя в безопасности.
Используйте успокаивающие средства. Это могут быть специальные жилет, музыка, диффузоры, лакомства.
Сохраняйте спокойствие. Ведь питомцы хорошо чувствуют настроение хозяев.
Держите питомцев в помещении. Убедитесь также, что все окна и двери закрыты. Если вы после встречи Нового года собираетесь уйти из дома, создайте для животных комфортную обстановку заранее.
Обновите идентификацию. У питомца должен быть ошейник с вашими контактами. Также убедитесь, что данные в базе микрочипа у животного обновлены (если у кошки или собаки есть микрочип) и используйте для дополнительной безопасности GPS-трекеры на ошейниках.
Избегайте опасностей во время праздников. Это могут быть определённые продукты (шоколад, ксилит), украшения (мишура, конфетти, свечи), мусор.