Наука и технологии
Опубликовано 30 декабря 2024, 00:00
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Создайте безопасный уголок: перечислены способы помочь питомцу пережить Новый год без стресса

Для домашних животных праздники могут быть испытанием
Шум, суета, яркие вспышки света — всё это может вызвать стресс у питомцев. Вот несколько советов, как их успокоить в праздничное время.
Создайте безопасный уголок: перечислены способы помочь питомцу пережить Новый год без стресса
© prostooleh

Создайте для питомца безопасный уголок. Там он сможет укрыться от лишнего шума. Положите на этом месте подушку, лежанку или одеяло. Не забудьте закрыть плотно шторы и включить спокойную музыку или белый шум, чтобы животное чувствовало себя в безопасности.

Используйте успокаивающие средства. Это могут быть специальные жилет, музыка, диффузоры, лакомства.

Сохраняйте спокойствие. Ведь питомцы хорошо чувствуют настроение хозяев.

Создайте безопасный уголок: перечислены способы помочь питомцу пережить Новый год без стресса
© prostooleh

Держите питомцев в помещении. Убедитесь также, что все окна и двери закрыты. Если вы после встречи Нового года собираетесь уйти из дома, создайте для животных комфортную обстановку заранее.

Обновите идентификацию. У питомца должен быть ошейник с вашими контактами. Также убедитесь, что данные в базе микрочипа у животного обновлены (если у кошки или собаки есть микрочип) и используйте для дополнительной безопасности GPS-трекеры на ошейниках.

Избегайте опасностей во время праздников. Это могут быть определённые продукты (шоколад, ксилит), украшения (мишура, конфетти, свечи), мусор.