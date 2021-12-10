Создан датчик, измеряющий уровень никотина в электронных сигаретах

Научные исследования демонстрируют, что никотин, содержащийся в электронных сигаретах, повышает вероятность развития сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. Для того чтобы не допустить их возникновения, необходимо отслеживать уровень никотина в крови. Учёные создали новое устройство, которое прикрепляется к коже и не имеет аккумуляторов.

По сравнению с уже существующими двумя аналогичными датчиками у нового есть преимущество. Оно заключается в том, что для работы старых устройств необходим пот или солнечный свет. Кроме того, все полученные данные новый датчик передаёт на смартфон и другие гаджеты.