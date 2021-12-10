Создан датчик, измеряющий уровень никотина в электронных сигаретах

Создан датчик, измеряющий уровень никотина в электронных сигаретахОн прикрепляется к коже
Научные исследования демонстрируют, что никотин, содержащийся в электронных сигаретах, повышает вероятность развития сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. Для того чтобы не допустить их возникновения, необходимо отслеживать уровень никотина в крови. Учёные создали новое устройство, которое прикрепляется к коже и не имеет аккумуляторов.
По сравнению с уже существующими двумя аналогичными датчиками у нового есть преимущество. Оно заключается в том, что для работы старых устройств необходим пот или солнечный свет. Кроме того, все полученные данные новый датчик передаёт на смартфон и другие гаджеты.
В качестве основы для сенсора учёные использовали диоксид ванадия (VO 2) на полиимидной подложке. Никотин в итоге связывается с плёнкой VO 2 и изменяет проводимость этой плёнки в зависимости от количества никотина. После этого информация передаётся по беспроводной сети на телефон.