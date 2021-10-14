Создан эффективный способ сварки нового вида нержавеющей стали

Команды учёных из ЮУрГУ (Россия) и Сианьского университета Цзяотун (Китай) разработали наиболее оптимальный метод сварки стали, устойчивой к ржавлению. Результаты исследования были опубликованы в издании International Journal of Advanced Manufacturing Technology.

В рамках исследования рассматривалась сталь А606, или Кортен (Corten), COR-TEN. Её создали недавно, и главным свойством этого вида стали является устойчивость к ржавлению (атмосферной коррозии). Это обеспечивается добавлением в его состав меди, фосфора, в результате чего на поверхности образуется оксидный слой, препятствующий коррозии. В основном он используется для создания тонких листов, которые затем применяются в таких областях, как судопроизводство, создание цистерн, труб, морских контейнеров, ландшафтный дизайн, строительство.