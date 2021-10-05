Создан музей из пластикового мусора

Активисты, которые организовали и создали эту выставку, считают, что так они смогут привлечь внимание людей к мусору в океане. Одноразовый пластик тяжело перерабатывается и сильно загрязняет водоёмы, поэтому, по мнению общественников, от него необходимо отказаться.

За месяц экспонаты выставки увидели уже более 400 человек.