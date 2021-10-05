Создан музей из пластикового мусора

Наука и технологии
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Создан музей из пластикового мусораПосетить его можно в Индонезии
Издание TJ рассказало о новом необычном музее, который недавно открылся в индонезийском городе Гресик.
Сейчас в музее можно найти всего одну выставку, отмечает TJ, ссылаясь на издание Reuters. На ней представлены 10 тысяч пластиковых бутылок, трубочек, пакетов, которые собрали в водоёмах и на пляжах. Главным же экспонатом является яванская богиня процветания Деви Шри, чью юбку соорудили из упаковок от продуктов. На подготовку мероприятия потребовалось три месяца.
Активисты, которые организовали и создали эту выставку, считают, что так они смогут привлечь внимание людей к мусору в океане. Одноразовый пластик тяжело перерабатывается и сильно загрязняет водоёмы, поэтому, по мнению общественников, от него необходимо отказаться.
За месяц экспонаты выставки увидели уже более 400 человек.