Создан протез руки, позволяющий ощущать прикосновения

Тестировалась разработка на двух пациентах с ампутированными руками. В ходе эксперимента люди двигали искусственными конечностями так же свободно, как если бы у них они были естественными. То есть при поиске предметов им больше не нужно было смотреть для этого на руку и следить за ней.

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