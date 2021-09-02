Создан протез руки, позволяющий ощущать прикосновения

Наука и технологии
Сегодня в 20:10
Создан протез руки, позволяющий ощущать прикосновенияЭта первая разработка, сочетающая все три важные функции руки
"Научная Россия" поделилась подробностями о способе работы изобретения.
Учёные создали специальную бионическую систему, сочетающую два свойства: интуитивно понятное управление двигателем и ощущение прикосновения и движения руки. Она позволяет человеку почувствовать захват и прикосновение, открытие и закрытие руки и управлять ей интуитивно. Устройство соединяется с нервами части тела человека, благодаря чему он может посылать импульсы из мозга к протезу и получать информацию из внешней среды.
Тестировалась разработка на двух пациентах с ампутированными руками. В ходе эксперимента люди двигали искусственными конечностями так же свободно, как если бы у них они были естественными. То есть при поиске предметов им больше не нужно было смотреть для этого на руку и следить за ней.
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