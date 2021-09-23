Создан робот с автопилотом для перевозки багажа и личных вещей

Наука и технологии
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Создан робот с автопилотом для перевозки багажа и личных вещейЭто уже вторая подобная разработка компании
Piaggio Fast Forward, итальянская компания-производитель, показала нового робота-помощника. Об этом пишет vc.ru.
Новый робот Gitamini предназначен для перевозки вещей. Он способен перемещать багаж массой до 20 фунтов (9 кг) в течение 21 мили (33 км). Устройство передвигается с помощью двух колёс и оснащено системой машинного зрения (позволяет роботу определять владельца и следить за ним). Максимальная скорость, которую развивает Gitamini, - 6 миль/ч (9 км/ч).
Сообщается, что компания Piaggio Fast Forward первого своего робота выпустила в 2017 году. Gitamini - вторая разработка. Приобрести устройство можно будет за 1850 долларов (134600 рублей) с 15 октября.