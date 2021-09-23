Создан робот с автопилотом для перевозки багажа и личных вещей

Новый робот Gitamini предназначен для перевозки вещей. Он способен перемещать багаж массой до 20 фунтов (9 кг) в течение 21 мили (33 км). Устройство передвигается с помощью двух колёс и оснащено системой машинного зрения (позволяет роботу определять владельца и следить за ним). Максимальная скорость, которую развивает Gitamini, - 6 миль/ч (9 км/ч).