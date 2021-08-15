Наука и технологии
Сегодня в 16:55

Создана новая уникальная модель российского танка

Японское издание Yahoo News Japan подтвердило уникальность разработки
Автор Yahoo News Japan описал преимущества новой модели, назвав её "русским монстром".
Создана новая уникальная модель российского танка

Прежде всего, говорится в материале, Т-90М «Прорыв» - машина, претерпевшая кардинальные изменения. Танк внешне стал выглядеть совсем по-другому, а его наиболее важные характеристики заметно улучшились. Так, теперь он более компактный.

Техническая разработка получила новую башню и пушку 125 мм. Она способна стрелять по бронированным объектам и сбивать вертолёты, которые находятся в 5 км от неё.

Внутреннее пространство башни танка тоже увеличили. Благодаря этому внутри теперь появилось больше места для нового электронного оборудования.

Создана новая уникальная модель российского танка

Модульный комплекс динамической защиты третьего поколения, увеличенная энерговооружённость и способность вести бой в режиме "охотник - стрелок", особый панорамный прицел, автоматизированное управление огнём позволяют поражать цели ещё быстрее. Максимальная скорость новой модели - 70 километров в час по шоссе и 45-50 километров в час по пересечённой местности.

Комментарии, которые японцы написали в ответ на статью, послужили дополнительным подтверждением высокого качества новой модели танка - Т-90М.