Создана новая уникальная модель российского танка

Прежде всего, говорится в материале, Т-90М «Прорыв» - машина, претерпевшая кардинальные изменения. Танк внешне стал выглядеть совсем по-другому, а его наиболее важные характеристики заметно улучшились. Так, теперь он более компактный.

Техническая разработка получила новую башню и пушку 125 мм. Она способна стрелять по бронированным объектам и сбивать вертолёты, которые находятся в 5 км от неё.

Внутреннее пространство башни танка тоже увеличили. Благодаря этому внутри теперь появилось больше места для нового электронного оборудования.