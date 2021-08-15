Создана новая уникальная модель российского танка

Создана новая уникальная модель российского танкаЯпонское издание Yahoo News Japan подтвердило уникальность разработки
Прежде всего, говорится в материале, Т-90М «Прорыв» - машина, претерпевшая кардинальные изменения. Танк внешне стал выглядеть совсем по-другому, а его наиболее важные характеристики заметно улучшились. Так, теперь он более компактный.
Техническая разработка получила новую башню и пушку 125 мм. Она способна стрелять по бронированным объектам и сбивать вертолёты, которые находятся в 5 км от неё.
Внутреннее пространство башни танка тоже увеличили. Благодаря этому внутри теперь появилось больше места для нового электронного оборудования.
Модульный комплекс динамической защиты третьего поколения, увеличенная энерговооружённость и способность вести бой в режиме "охотник - стрелок", особый панорамный прицел, автоматизированное управление огнём позволяют поражать цели ещё быстрее. Максимальная скорость новой модели - 70 километров в час по шоссе и 45-50 километров в час по пересечённой местности.
Комментарии, которые японцы написали в ответ на статью, послужили дополнительным подтверждением высокого качества новой модели танка - Т-90М.