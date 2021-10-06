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Создана система для беспилотных автомобилей, предугадывающая действия пешеходов

Её разработали и протестировали в Великобритании
Портал "Научная Россия" поделился подробностями о новой модели, предсказывающей, когда люди будут переходить дорогу.
Создана система для беспилотных автомобилей, предугадывающая действия пешеходов

Исследователи из Университета Лидса (Великобритания), как сообщает "Научная Россия" со ссылкой на eurekalert.org, придумали способ сделать беспилотники более удобными и безопасными для пешеходов. Для этого они решили использовать диффузионно-дрейфовую модель принятия решений. Она определяет, собирается ли человек переходить дорогу, и в результате уменьшает скорость, мигает фарами, если пешеход хочет попасть на другую сторону улицы.

Создана система для беспилотных автомобилей, предугадывающая действия пешеходов

Для тестирования учёные использовали виртуальную реальность - помещали участников эксперимента в симулятор пешеходов HIKER Университета Лидса. Людям необходимо было начать переходить через дорогу сразу же, как только они поймут, что это безопасно. Сценарии тестировались разные: в одних автомобиль сохранял ту же скорость, что и раньше, в других замедлялся и иногда мигал фарами, чтобы пропустить пешехода. В результате модель действительно предсказывала, как и когда люди будут переходить дорогу.

Профессор Густав Марккула, старший автор исследования, отметил: "Эти результаты могут помочь лучше понять поведение человека в дорожном движении, что необходимо как для повышения безопасности дорожного движения, так и для разработки автоматизированных транспортных средств, которые могут сосуществовать с людьми-участниками дорожного движения. Безопасное и приемлемое для взаимодействия с пешеходами является серьезной проблемой для разработчиков автоматизированных транспортных средств, и лучшее понимание того, как ведут себя пешеходы, будет ключом к достижению этой цели".