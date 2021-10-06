Создана система для беспилотных автомобилей, предугадывающая действия пешеходов

Для тестирования учёные использовали виртуальную реальность - помещали участников эксперимента в симулятор пешеходов HIKER Университета Лидса. Людям необходимо было начать переходить через дорогу сразу же, как только они поймут, что это безопасно. Сценарии тестировались разные: в одних автомобиль сохранял ту же скорость, что и раньше, в других замедлялся и иногда мигал фарами, чтобы пропустить пешехода. В результате модель действительно предсказывала, как и когда люди будут переходить дорогу.

Профессор Густав Марккула, старший автор исследования, отметил: "Эти результаты могут помочь лучше понять поведение человека в дорожном движении, что необходимо как для повышения безопасности дорожного движения, так и для разработки автоматизированных транспортных средств, которые могут сосуществовать с людьми-участниками дорожного движения. Безопасное и приемлемое для взаимодействия с пешеходами является серьезной проблемой для разработчиков автоматизированных транспортных средств, и лучшее понимание того, как ведут себя пешеходы, будет ключом к достижению этой цели".