Создана технология, позволяющая клиентам общаться с виртуальной копией человека

Создана технология, позволяющая клиентам общаться с виртуальной копией человекаЕё использует британская компания Ernst & Young
В материале сообщается, что данная технология позволяет создать на основе обработки видео с человеком его виртуальную копию. Это даёт возможность использовать их в дальнейшем при коммуникации с клиентами компании.
Сейчас виртуальные версии работников уже проводят презентации и описывают содержимое электронного письма для клиентов. Применение такой технологии уже имеет положительные результаты: например, виртуальная копия одного из партнёров смогла пообщаться с клиентом-японцем на родном для него языке.
Представитель Synthesia, организации, которая разрабатывает виртуальных двойников, заявил, что такое нововведение позволило оживить коммуникацию с клиентами. Первый двойник был создан также по просьбе клиента. В дальнейшем одна из ARI (личность дополненной реальности) помогла выиграть сделку. После ещё несколько компаний высказали желание сделать копии сотрудников.
А компания Ernst & Young, пишет автор материала, планирует и далее внедрять технологию в свою деятельность.