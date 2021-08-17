Создана технология, позволяющая клиентам общаться с виртуальной копией человека

В материале сообщается, что данная технология позволяет создать на основе обработки видео с человеком его виртуальную копию. Это даёт возможность использовать их в дальнейшем при коммуникации с клиентами компании.

Сейчас виртуальные версии работников уже проводят презентации и описывают содержимое электронного письма для клиентов. Применение такой технологии уже имеет положительные результаты: например, виртуальная копия одного из партнёров смогла пообщаться с клиентом-японцем на родном для него языке.