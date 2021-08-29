Создана умная ткань с возможностью переключения между жёстким и гибким состоянием

Создана умная ткань с возможностью переключения между жёстким и гибким состояниемВ будущем она может использоваться в медицине
Учёные, работающие над созданием кольчуги, говорится в статье, надеются в будущем применить её в качестве ткани для экзоскелетов или адаптивного гипса. Она будет удерживать кости в нужном положении.
Технология изменения состояния ткани схожа с изменением состояния кофе в вакуумной упаковке. Пока кофе запечатан, он кажется твёрдым, но когда вы его открывается, он оказывается более податливым и рассыпчатым.
Все частицы, из которых состоит ткань, напечатаны на 3D-принтере. Разработчики выбрали восьмиугольную форму звеньев, хотя она создаёт не самую жёсткую конструкцию по сравнению с остальными формами. При этом кольчуги из круглых и квадратных деталей - более тяжёлые. Поэтому учёные стараются найти оптимальный вариант, который бы был достаточно твёрдым и в то же время лёгким.
Сообщается, что сейчас такая кольчуга выдерживает вес, который превышает её собственный в более чем 50 раз.
Также сейчас специалисты изучают специальные полимеры, которые сжимаются при нагревании. Если их получится добавить к кольчуге, то можно будет формировать объекты, которые будут складываться, когда не будут нужны.