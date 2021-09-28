Специалист описал, как на самом деле выглядит Марс

На самом деле название "красная планета" пришло к Марсу из-за того, что его поверхность и атмосфера наполнены пылью рыжего цвета, говорит автор материала Виталий Егоров. Но на самом деле на этой планете есть интересные геологические породы и пески. Песок, кстати, здесь с зеленоватым оттенком, а высотой он в несколько десятков метров.

Ветер на Марсе также есть, поэтому пески перемещаются где-то на один метр за земной год. На подвижных дюнах почти нет пыли, поскольку она не успевает накопиться. Также здесь можно встретить временами вихри - они образуются на равнинах и "рисуют" узоры на склонах дюн.

В зависимости от внешний условий и от воздействия ветра песок может собираться в разные структуры. К примеру, это одиночные барханы, дюнные поля, линейные или т-образные дюны. При этом на планете часть песков остаётся неподвижной.