Специалист описал, как на самом деле выглядит Марс

Специалист описал, как на самом деле выглядит МарсОн похож на Арракис из "Дюны"
На самом деле название "красная планета" пришло к Марсу из-за того, что его поверхность и атмосфера наполнены пылью рыжего цвета, говорит автор материала Виталий Егоров. Но на самом деле на этой планете есть интересные геологические породы и пески. Песок, кстати, здесь с зеленоватым оттенком, а высотой он в несколько десятков метров.
Ветер на Марсе также есть, поэтому пески перемещаются где-то на один метр за земной год. На подвижных дюнах почти нет пыли, поскольку она не успевает накопиться. Также здесь можно встретить временами вихри - они образуются на равнинах и "рисуют" узоры на склонах дюн.
В зависимости от внешний условий и от воздействия ветра песок может собираться в разные структуры. К примеру, это одиночные барханы, дюнные поля, линейные или т-образные дюны. При этом на планете часть песков остаётся неподвижной.
Помимо песка, здесь есть камни. Более того, чаще всего на Марсе можно встретить каменистую равнину с полосами пылевых и песчаных кос.
Зимой же здесь образуется "море" из сухого льда: песок застывает, а весной всё начинает таять. При этом сухой лёд переходит в газообразную форму снизу вверх, то есть лёд трескается и взрывается.
Сейчас планета всё ещё изучается. На орбите рядом с Марсом расположены восемь космических аппаратов: это спутники США, Индии, Европы-России, Объединённых Арабских Эмиратов.