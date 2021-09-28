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Специалист описал, как на самом деле выглядит Марс

Он похож на Арракис из "Дюны"
Компания RUVDS.com рассказала, почему Марс называют красной планетой и чем он схож с Арракисом из романа Фрэнка Герберта.
Специалист описал, как на самом деле выглядит Марс

На самом деле название "красная планета" пришло к Марсу из-за того, что его поверхность и атмосфера наполнены пылью рыжего цвета, говорит автор материала Виталий Егоров. Но на самом деле на этой планете есть интересные геологические породы и пески. Песок, кстати, здесь с зеленоватым оттенком, а высотой он в несколько десятков метров.

Ветер на Марсе также есть, поэтому пески перемещаются где-то на один метр за земной год. На подвижных дюнах почти нет пыли, поскольку она не успевает накопиться. Также здесь можно встретить временами вихри - они образуются на равнинах и "рисуют" узоры на склонах дюн.

В зависимости от внешний условий и от воздействия ветра песок может собираться в разные структуры. К примеру, это одиночные барханы, дюнные поля, линейные или т-образные дюны. При этом на планете часть песков остаётся неподвижной.

Специалист описал, как на самом деле выглядит Марс

Помимо песка, здесь есть камни. Более того, чаще всего на Марсе можно встретить каменистую равнину с полосами пылевых и песчаных кос.

Зимой же здесь образуется "море" из сухого льда: песок застывает, а весной всё начинает таять. При этом сухой лёд переходит в газообразную форму снизу вверх, то есть лёд трескается и взрывается.

Сейчас планета всё ещё изучается. На орбите рядом с Марсом расположены восемь космических аппаратов: это спутники США, Индии, Европы-России, Объединённых Арабских Эмиратов.