Специалист рассказал, какой будет виртуальная вселенная будущего

Специалист рассказал, какой будет виртуальная вселенная будущегоИ какие технологии для неё понадобятся
Уже сейчас есть несколько платформ виртуальной реальности: Decentraland, Roblox, Somnium Space. Они предлагают пока ограниченный набор возможностей, но уже сделали первые шаги в создании метавселенных. Под метавселенной обычно понимают виртуальное пространство, в основе которого - физическая реальность. В виртуальном мире можно делать то же, что в жизни, и даже больше: к примеру, за несколько секунд попасть в любую точку окружающего пространства.
Для метавселенной нужны будут очки, шлем или линзы виртуальной реальности, а также устройства дополненной реальности. Евгений полагает, что отличным решением стало бы появление девайса, объединяющего все аспекты расширенной реальности. Ещё один вариант - интерфейс «мозг-компьютер».
В виртуальной реальности у нас будут цифровые аватары. И уже сейчас некоторые компании предлагают такие программы: MetaHuman Creator от Epic Games, Neon от Samsung. А для 3D-персонажей могут использоваться технологии Motion Capture, 3D-сканирования.
Для переноса движений в цифровое пространство есть костюм Rokoko Smartsuit Pro. Но в будущем, по мнению автора, появятся повседневная одежда с той же функциональностью. Кроме того, она позволит отслеживать состояние всего организма и ощущать все объекты как настоящие.
Для организации мира вокруг понадобятся программы для работы с графикой. Из уже существующих - Unity, Unreal Engine, 3ds Max, Maya, Cinema 4D, Houdini, Blender, Cesium и др.
Важно при этом позволить людям самим создавать новые объекты в метавселенной. Для этого нужны будут 3D-редакторы как в Fortnite и Decentraland. А ещё необходимы платформы для быстрой загрузки контента (товары, фильмы и пр.).
Чтобы люди могли быть уверены, что приобретённый товар принадлежит им, будут нужны смарт-контракты и блокчейн. Быстрый доступ к метавселенной обеспечит децентрализованная сеть. Ну и последнее, чему найдётся применение практически везде в виртуальном пространстве, - искусственный интеллект.