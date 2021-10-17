Специалист рассказал, какой будет виртуальная вселенная будущего

Уже сейчас есть несколько платформ виртуальной реальности: Decentraland, Roblox, Somnium Space. Они предлагают пока ограниченный набор возможностей, но уже сделали первые шаги в создании метавселенных. Под метавселенной обычно понимают виртуальное пространство, в основе которого - физическая реальность. В виртуальном мире можно делать то же, что в жизни, и даже больше: к примеру, за несколько секунд попасть в любую точку окружающего пространства.

Для метавселенной нужны будут очки, шлем или линзы виртуальной реальности, а также устройства дополненной реальности. Евгений полагает, что отличным решением стало бы появление девайса, объединяющего все аспекты расширенной реальности. Ещё один вариант - интерфейс «мозг-компьютер».

В виртуальной реальности у нас будут цифровые аватары. И уже сейчас некоторые компании предлагают такие программы: MetaHuman Creator от Epic Games, Neon от Samsung. А для 3D-персонажей могут использоваться технологии Motion Capture, 3D-сканирования.