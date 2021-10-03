Специалист рассказал, за что критикуют новый закон о сборе автомобильных данных

Предлагается разделить все данные на обязательные и добровольные. К первым относится информация, которая будет использоваться при решении государственных, общественных задач, а также для обеспечения эффективности дорожного движения и его безопасности. Это, к примеру, наблюдение за беспилотными автомобилями, управление работой спецслужб. Ко вторым будет причислена информация, связанная эксплуатацией машины. Ей водители будут делиться в обмен на какие-либо привилегии типа скидок. Собирать всё будут, вероятнее всего, сами производители.

Автопроизводители отмечают, что такое нововведение увеличит стоимость машин. Сейчас уже некоторые модели имеют специальные телематические системы. При этом что делать с теми автомобилями, на которых ничего не установлено, непонятно.

В компании ГАЗ уверены, что новая база создаст неконкурентную среду. То есть возникнет монополия, все данные о транспортной системе станут известны. Это может негативно сказаться на организациях, которые занимаются грузоперевозками, из-за того, что конфиденциальные данные об этих перевозках могут быть раскрыты.

Также специалисты опасаются проблем с информационной безопасностью. Объединение автопроизводителей России считает, что возможна утечка персональных данных из этой базы. Поэтому эксперты предлагают собирать только ту информацию, которая нужна для обеспечения безопасности на дорогах. То же самое говорят представители Ассоциации европейского бизнеса, только они добавляют, что всё необходимо вводить добровольно.

Проект ещё в разработке. О том, какие в итоге данные будут собираться и как именно, мы сможем узнать позже.