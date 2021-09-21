Специалист рассказала, почему нам не стоит опасаться восстания роботов

Кроме этого, продолжает автор, появятся роботы, которые будут помогать людям с различными заболеваниями. Сейчас, например, уже есть PARO Seal для пациентов с деменцией.

Также механизмы, которых мы себе воображаем, не могут врезаться в стену, потерять равновесие или разрядиться очень быстро. В реальности же такое происходит часто. Обычно даже роботы контролируются частично человеком при помощи телеуправления. Робот может полностью управляться человеком (робот для обезвреживания бомб) или быть в какой-то степени автономным (марсоходы, поисково-спасательные роботы и т.п.).

Ещё роботы не способны так, как люди, свободно вести беседу, быстро учиться, рассуждать лучше, чем человек. Это связано с тем, что им даётся лишь определённый набор информации, которую они обрабатывают. Нет у них и понимания языка, как у людей, поэтому такие механизмы могут неверно формулировать вопросы.

Поэтому важно, как именно мы используем роботизированные системы, подчёркивает Рут Эйлетт. "Воображаемое может стать реальным, если беспилотным летательным аппаратам разрешить решать, кто из людей является террористом, а затем убивать их", - говорит она.