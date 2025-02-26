Спортивная одежда и другие вещи, которые нельзя стирать с гелевыми капсулами

Пуховики и вещи с перьями. Часто пух и перья после стирки с капсулами сбиваются в комки.

Спортивная одежда. Используйте для неё гели, имеющие бережный состав.

Вещи с декором. Стирать их лучше в мешке в деликатном режиме и с мягкими моющими средствами.