Способен ли сейчас искусственный интеллект полностью заменить врача

Сегодня нейросети способны ставить диагнозы по различным анализам. Происходит это при помощи её обучения разработчиками. К примеру, необходимо, чтобы искусственный интеллект мог выявить рак лёгкого на снимке. Причём что важно: если медик может пропустить какие-то симптомы онкологии на ранних стадиях, то вероятность такого же результата при использовании ИИ сильно уменьшается. Правда, существует при этом проблема: данных для обучения ИИ не так много.

Перед началом обучения системы специалисты самостоятельно отмечают на снимках патологии. Существует при этом два подхода к обучению. Это обучение с учителем, когда ИИ показывают КТ грудной клетки, а затем - какой результат должен выдать сам ИИ (снимок с областью с патологией).

Второй метод - обучение с частичным привлечением учителя. То есть сначала ИИ показывают просто снимки, чтобы система могла отличить один анализ от другого, а затем уже происходит работа с конкретной патологией.