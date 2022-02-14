Способен ли сейчас искусственный интеллект полностью заменить врача

Способен ли сейчас искусственный интеллект полностью заменить врачаОтвечает пользователь «Хабра»
Сегодня нейросети способны ставить диагнозы по различным анализам. Происходит это при помощи её обучения разработчиками. К примеру, необходимо, чтобы искусственный интеллект мог выявить рак лёгкого на снимке. Причём что важно: если медик может пропустить какие-то симптомы онкологии на ранних стадиях, то вероятность такого же результата при использовании ИИ сильно уменьшается. Правда, существует при этом проблема: данных для обучения ИИ не так много.
Перед началом обучения системы специалисты самостоятельно отмечают на снимках патологии. Существует при этом два подхода к обучению. Это обучение с учителем, когда ИИ показывают КТ грудной клетки, а затем - какой результат должен выдать сам ИИ (снимок с областью с патологией).
Второй метод - обучение с частичным привлечением учителя. То есть сначала ИИ показывают просто снимки, чтобы система могла отличить один анализ от другого, а затем уже происходит работа с конкретной патологией.
Несмотря на высокую точность постановки диагнозов ИИ, он всё равно ошибается. Есть две причины этого, по мнению автора. Прежде всего, искусственный интеллект ошибается, так как ошибается и человек. Вторая причина - разметку медицинских снимков каждый специалист-рентгенолог делает по-своему. Именно поэтому существуют различия в разметке и чтении результатов работы системы.
Ещё может возникнуть вопрос: а можно ли создать идеальную нейросеть? По словам автора, в обозримом будущем это нереально. Поэтому и заменить полностью работу врача искусственный интеллект пока не способен. Он может лишь выступать в качестве помощника, анализирующего результаты КТ и других процедур. Но даже после этого этот результат должен проверяться самим врачом. Кроме того, пока что ставит диагноз и определяет план лечения тоже живой врач.
По этой причине и утверждения о том, что рентгенологи скоро останутся без работы, а их заменит ИИ, преждевременны, заключает автор материала.