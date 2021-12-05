Способно ли мёртвое тело взорваться при кремации

Как отмечает автор материала, после смерти тело практически сразу начинает разлагаться. Во время этого процесса в организме выделяются газы: метан, сероводород и аммиак. Они способны накапливаться внутри тела и иногда, если давление станет слишком высоким, вызвать разрыв желудка.

В целом же труп действительно может взорваться. Правда, не во время кремации, так как к тому моменту тело ещё не успеет достичь необходимой для этого стадии разложения.