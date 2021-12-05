Способно ли мёртвое тело взорваться при кремации

Способно ли мёртвое тело взорваться при кремацииОбъясняет эксперт BBC Science Focus Magazine
Как отмечает автор материала, после смерти тело практически сразу начинает разлагаться. Во время этого процесса в организме выделяются газы: метан, сероводород и аммиак. Они способны накапливаться внутри тела и иногда, если давление станет слишком высоким, вызвать разрыв желудка.
В целом же труп действительно может взорваться. Правда, не во время кремации, так как к тому моменту тело ещё не успеет достичь необходимой для этого стадии разложения.
Вместе с тем саркофаг с телом может лопнуть из-за давления, которое создаётся упомянутыми газами. Чтобы этого избежать, необходимо будет использовать незапечатанный ящик, который позволит избавляться от газов, образующихся при разложении.
Также во время кремации может взорваться кардиостимулятор, если его не убрать. Такой случай впервые произошёл в 1976 году в крематории в Солихалле.