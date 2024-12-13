Способность видеть сны и «вынюхивать» стресс у людей: интересные факты о домашних кошках и собаках в 2024 году

Сладкие сны. Эксперты обнаружили, что у котят и собачек есть стадия быстрого движения глаз, как и у людей. При этом у нас эта стадия связана со снами. По мнению одного известного исследователя сновидений, домашние животные могут видеть во сне повседневные действия. Например, игру в парке.

"Вынюхивание" стресса. Собаки могут учуять кортизол, гормон, который выделяется в организме человека во время стресса. И это ещё не всё. Они способны даже грустить в ответ на это. Исследование показало, что запах пота нервного незнакомца делает щенков более пессимистичными в ситуациях неопределённости и, вероятно, менее голодными. Получается, что между людьми и собаками действительно существует «эмоциональное заражение».

Скука у котов. Если кошка следует за хозяином повсюду или постоянно мяукает, то это не из-за одержимости им. По мнению ветеринаров, такое поведение означает, что коту не хватает стимуляции, ему холодно или он просто бдительный.