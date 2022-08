Спят ли пауки

Отвечают учёные

Даниэла Ресслер и её коллеги полагают, что пауки на самом деле, как и люди, способны дремать. К такому выводу они пришли в ходе недавнего исследования, результаты которого опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences.