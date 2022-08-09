Спят ли пауки

Чтобы узнать, могут ли пауки спать, Даниэла Ресслер и её коллеги изучали ночью при помощи камер детёнышей пауков-скакунов. На кадрах с этих камер было видно, что ноги пауков дёргались, а их глаза мерцали. Учёные считают, что это состояние напоминает БДГ-сон, то есть фазу быстрого движения глаз у людей. В это время человек обычно видит сны.

Ранее было научно доказано, что некоторые животные, включая определённых птиц и млекопитающих, могут погружаться в фазу быстрого сна. Например, это кошки или собаки, у которых, как и у пауков-скакунов, подёргиваются конечности во сне.