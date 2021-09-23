США начали готовиться к хакерским атакам не только из-за рубежа, но и внутри страны

7 сентября власти США опубликовали проект федеральной стратегии по переходу правительства страны к системам кибербезопасности Zero Trust. Ведомства теперь должны составить план по внедрению этого подхода, обозначив цели и результаты. В качестве примеров подобных действий перечисляются "шифрование трафика", "надёжная защита данных", "работа в безопасной облачной среде" и пр.

При этом США осознают, что подобный переход может занять много времени. Поэтому они запустили специальный сайт https://zerotrust.cyber.gov., с помощью которого будут собираться предложения, пожелания, инициативы по внедрению системы.

В конце сентября 2024 года власти планируют получить ряд результатов. Связаны они с идентификацией, устройствами, сетями, приложениями и данными. Так, для того чтобы получить доступ к рабочим приложениям, работники должны будут пройти авторизацию (система авторизации будет единой). При этом будет работать система многофакторной аутентификации. Также у США будет список всего используемого в ведомствах оборудования. Ведомства будут шифровать данные: все DNS-запросы, весь HTTP-трафик, электронную почту; будет происходить сегментация сетей вокруг приложений. Приложения также будут проверяться на наличие уязвимостей. Все данные учреждения собираются категоризировать, а конфиденциальная информация будет храниться в облаке.

Существует также модель зрелости Zero Trust Maturity Model. Соответствие ей компаний считается не обязательным, но желательным пунктом. В ней также прописаны пять целей и способы работы в каждом из направлений.

В целом об эффективности внедрения концепции Zero Trust можно будет судить уже скоро - в 2024 году, заключает автор.