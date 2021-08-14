США обвинили "Газпром" в дефиците природного газа

Как отмечает автор, Россия сейчас препятствует попыткам европейских стран восстановить газовые запасы. Причина этого - стремление страны таким образом восполнить убытки от снижения поставок через Польшу и Белоруссию, а также в полной мере обеспечить потребителей газом.

Корреспондент заявляет, что зимой Европу вполне может ждать кризис. Уже сейчас её запасы очень малы.