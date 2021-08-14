Наука и технологии
Сегодня в 18:27

США обвинили "Газпром" в дефиците природного газа

Издание Bloomberg утверждает, что Россия забирает у Европы топливо
Журналистка Елена Мазнева прокомментировала ситуацию.
США обвинили "Газпром" в дефиците природного газа

Как отмечает автор, Россия сейчас препятствует попыткам европейских стран восстановить газовые запасы. Причина этого - стремление страны таким образом восполнить убытки от снижения поставок через Польшу и Белоруссию, а также в полной мере обеспечить потребителей газом.

Корреспондент заявляет, что зимой Европу вполне может ждать кризис. Уже сейчас её запасы очень малы.

США обвинили "Газпром" в дефиците природного газа

Сообщается, что на прошлой неделе Россия стала забирать газ, находящийся в хранилище "Газпрома" в Германии. Известно при этом, что количество выведенного из ПХГ "Катарина" газа достигло 11 августа максимума. А перед этим из-за пожара на одном из предприятий "Газпрома" поставки газа в европейские страны оказались ограничены. Через газопровод "Ямал - Европа" постепенно стало передаваться всё меньше газа, что стало особенно заметно на нынешней неделе в среду, когда объём его снизился более чем на 40 процентов.