США пригрозили китайцам уголовными преследованиями за торрент-трекеры и продажу чипованных консолей под "пиратские" игры

Несколько дней назад, говорится в материале, Международный альянс интеллектуальной собственности (IIPA) высказал ряд опасений, связанных с соблюдением закона об авторских правах в Китае. Хотя китайское правительство уже сделало несколько важных шагов по борьбе с пиратством (приняла поправки к закону об авторском праве, увеличила в 10 раз штраф за нарушение авторских прав), всё ещё не приняты нужные меры в отношении интернет-пиратства. Это особенно важно потому, что в Китае тоже есть некоторые американские компании.

Данные США о пиратском контенте в Китае говорят о том, что эта проблема в стране актуальна. Так, существуют специальные сайты, торрент-сервисы, помогающие потреблять авторские продукты бесплатно. Кроме этого, даже у китайского аналога Google - сервиса Baidu - возникают такие проблемы: пользователи по-прежнему обращаются к сервисам этой компании для пиратства, несмотря на предпринятые попытки по предотвращению этого. По этой причине IIPA уверен, что китайскому технологическому гиганту необходимо ввести более жёсткие меры наказания для нарушителей: внедрить технологию жёсткой фильтрации для выявления контента, который нарушает авторские права, его удаления, а при повторном нарушении вовремя пресекать действия интернет-пользователей.