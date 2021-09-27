США пригрозили китайцам уголовными преследованиями за торрент-трекеры и продажу чипованных консолей под "пиратские" игры

США пригрозили китайцам уголовными преследованиями за торрент-трекеры и продажу чипованных консолей под "пиратские" игрыО недостаточной работе в этом направлении заявил Международный альянс интеллектуальной собственности
Несколько дней назад, говорится в материале, Международный альянс интеллектуальной собственности (IIPA) высказал ряд опасений, связанных с соблюдением закона об авторских правах в Китае. Хотя китайское правительство уже сделало несколько важных шагов по борьбе с пиратством (приняла поправки к закону об авторском праве, увеличила в 10 раз штраф за нарушение авторских прав), всё ещё не приняты нужные меры в отношении интернет-пиратства. Это особенно важно потому, что в Китае тоже есть некоторые американские компании.
Данные США о пиратском контенте в Китае говорят о том, что эта проблема в стране актуальна. Так, существуют специальные сайты, торрент-сервисы, помогающие потреблять авторские продукты бесплатно. Кроме этого, даже у китайского аналога Google - сервиса Baidu - возникают такие проблемы: пользователи по-прежнему обращаются к сервисам этой компании для пиратства, несмотря на предпринятые попытки по предотвращению этого. По этой причине IIPA уверен, что китайскому технологическому гиганту необходимо ввести более жёсткие меры наказания для нарушителей: внедрить технологию жёсткой фильтрации для выявления контента, который нарушает авторские права, его удаления, а при повторном нарушении вовремя пресекать действия интернет-пользователей.
Другой момент, который беспокоит Штаты, - это приложения и игровое оборудование, способствующее распространению и потреблению пиратского контента. Выявлять такие приложения сейчас ещё довольно сложно из-за китайского законодательства, а с устройствами ситуация другая. Например, Ubox предоставляет доступ к пиратскому видео и имеет множество агентов и дистрибьютеров по всему миру.
Сюда же относится игровое пиратство. Китайские разработчики нередко создают копии игр. Также продаются в стране специальные мод-чипы, позволяющие запускать эти игр на приставках. По мнению IIPA, такие действия требуют введения уголовного преследования.
Пока что все эти требования Международный альянс интеллектуальной собственности высказал только торговому представителю США, надеясь, что на них обратят внимание в стране.