Станет ли выбросов углекислого газа в атмосферу меньше, если люди перейдут на паровые автомобили

Станет ли выбросов углекислого газа в атмосферу меньше, если люди перейдут на паровые автомобилиОтвечают профессора американских университетов
По словам Брайана Стюарта, профессора физики из Уэслианского университета, и Гэри В. Йохе, профессора экономики и экологических исследований Фонда Хаффингтона из Уэслианского университета, сегодня для сокращения выбросов углекислого газа нужно постепенно отказываться от машин, которые работают бензине, дизельном топливе, природном газе. Но что насчёт пара?
Многие из первых автомобилей были паровыми. То есть они приводились в движение при помощи пара.
При этом таким машинам в любом случае для производства пара нужно было кипятить воду. То есть паровые автомобили всё равно сжигали ископаемое топливо, чтобы нагреть воду.
Вообще главным недостатком парового транспорта является то, что пар для них не является источником энергии. Передвижение на подобных автомобилях чисто теоретически может сделать воздух чище. Однако если в подобных машинах будут устанавливаться паровые двигатели, то для их работы всё равно будет сжигаться бензин дизельное топливо.
Поэтому помочь может переход на аккумуляторы вместо бензиновых баков и на электродвигатели вместо двигателей внутреннего сгорания. Кроме того, выбросов CO2 станет гораздо меньше, если транспорт будет работать на электричестве, которое производится при помощи таких источников, которые не выделяют углекислый газ.