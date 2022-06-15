Станет ли выбросов углекислого газа в атмосферу меньше, если люди перейдут на паровые автомобили

По словам Брайана Стюарта, профессора физики из Уэслианского университета, и Гэри В. Йохе, профессора экономики и экологических исследований Фонда Хаффингтона из Уэслианского университета, сегодня для сокращения выбросов углекислого газа нужно постепенно отказываться от машин, которые работают бензине, дизельном топливе, природном газе. Но что насчёт пара?

Многие из первых автомобилей были паровыми. То есть они приводились в движение при помощи пара.

При этом таким машинам в любом случае для производства пара нужно было кипятить воду. То есть паровые автомобили всё равно сжигали ископаемое топливо, чтобы нагреть воду.