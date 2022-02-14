Станут ли в будущем детей выращивать на фабриках

Станут ли в будущем детей выращивать на фабрикахИ будут ли у них няни-роботы
Не так давно в КНР начали проводиться эксперименты, в ходе которых выращивались в искусственных утробах эмбрионы. Помогала в этом также няня-робот. Насколько вообще реалистичен подобный способ выращивания детёнышей животных и детей человека?
Прежде всего, автор объяснил, что представляет собой искусственная утроба. На самом деле это некая ёмкость, наполненная жидкостью. Призвана эта ёмкость поддерживать жизнь существа. Один из аналогов подобных утроб - ячейки в «Матрице», где как раз и проводили люди под наблюдением дронов всю жизнь.
Подобные эксперименты по выращиванию существ в искусственных утробах проводятся уже в течение нескольких лет в ряде стран. В Японии, США, Израиле, Нидерландах. Правда, пока что учёным не удалось добиться полноценного выращивания эмбриона. Максимум - это поддержание жизни и развития в течение некоторого времени. Даже наиболее удачный эксперимент 2021 года в институте Вейцмана с мышами до финальной стадии развития эмбриона не дошёл.
В Институте биомедицинской инженерии и технологий в Сучжоу (Китай) впервые разработали особую систему, которая контролирует работу группы искусственных утром. Называется такая система «robot nanny», то есть «робот-няня». Сама конструкция представлена на изображении ниже.
Как отмечает соавтор статьи, опубликованной по результатам указанного выше исследования, профессор Сунь Хайсюань, был совершён некий прорыв в плане наблюдения за развитием эмбрионов. За ними следит уже особый модуль, причём делает это лучше человека и круглые сутки. Также искусственный интеллект определяет, когда и сколько веществ нужно подавать зародышам мыши, оценивает их состояние, передаёт сотрудникам лаборатории особый сигнал, если что-то идёт не так, как надо.
Что же касается возможности выращивания таким образом людей, то здесь могут возникнуть проблемы. Прежде всего, с организацией самого этого процесса. В лучшем случае возможно это будет через несколько десятков лет. Кроме того, в этом случае при массовом внедрении технологии препятствием могут стать этические проблемы. Поэтому ответ на данный вопрос дать сложно.
Правда, возможно, в будущем могут действительно появиться специальные роботы-няни в помощь родителям.