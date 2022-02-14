Станут ли в будущем детей выращивать на фабриках

Не так давно в КНР начали проводиться эксперименты, в ходе которых выращивались в искусственных утробах эмбрионы. Помогала в этом также няня-робот. Насколько вообще реалистичен подобный способ выращивания детёнышей животных и детей человека?

Прежде всего, автор объяснил, что представляет собой искусственная утроба. На самом деле это некая ёмкость, наполненная жидкостью. Призвана эта ёмкость поддерживать жизнь существа. Один из аналогов подобных утроб - ячейки в «Матрице», где как раз и проводили люди под наблюдением дронов всю жизнь.

Подобные эксперименты по выращиванию существ в искусственных утробах проводятся уже в течение нескольких лет в ряде стран. В Японии, США, Израиле, Нидерландах. Правда, пока что учёным не удалось добиться полноценного выращивания эмбриона. Максимум - это поддержание жизни и развития в течение некоторого времени. Даже наиболее удачный эксперимент 2021 года в институте Вейцмана с мышами до финальной стадии развития эмбриона не дошёл.