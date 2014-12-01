Старые губки и не только: эти вещи на кухне лучше выбросить прямо сейчас

Старые губки. Согласно одному исследованию, опубликованному в 2022 году в Journal of Applied Microbiology, использованные кухонные губки содержат множество видов потенциально опасных бактерий. Интересно, что учёные также не нашли различий между обычными и антимикробными губками. При этом на щётках для мытья посуды бактерий обычно меньше, чем на губках.

Изношенные разделочные доски. Если на доске появляются бороздки - её пора выбросить. По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), бороздки на изношенной дощечке трудно тщательно очистить. Поэтому они могут стать рассадником различных бактерий.

Старая утварь. Треснутые или частично сколотые кухонные приборы могут представлять опасность для здоровья. Лучше от них избавиться.

Неиспользуемые приборы и их инструкции. Подумайте о том, чем именно на кухне вы не пользуйтесь, и подумайте о продаже или дарении этого устройства.

Приправы, соломинки и столовые приборы на вынос. Пакетики с приправами, если их не использовать, могут потерять со временем вкус и цвет.