Наука и технологии
Опубликовано 17 января 2025, 12:00
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Стекло, пластик, картон, жесть: какая упаковка лучше всего подходит для напитков

Во многом это зависит от ваших приоритетов
На современном рынке есть множество вариантов упаковки продуктов и напитков. Среди них — картон, пластик, жесть или стекло. Но что из этого лучше всего предпочесть?
Стекло, пластик, картон, жесть: какая упаковка лучше всего подходит для напитков
© www.posicion.uy

Стекло. Благодаря ему вкус напитка остаётся неизменным. Также стеклянные бутылки можно отдавать на переработку. Из минусов: более высокая стоимость стекла по сравнению с пластиком, хрупкость, больший вес, более высокая цена.

Пластик. Он лёгкий, подобные упаковки удобно брать с собой. Но разлагается пластик много лет, а ещё при нагревании он может выделять токсичные вещества.

Стекло, пластик, картон, жесть: какая упаковка лучше всего подходит для напитков
© DALL. E

Картон. Перерабатывать такие упаковки довольно сложно: нужно специальное оборудование. Также при повреждении упаковки из картона напиток может утратить свои свойства, приобрести посторонние запахи.

Жесть. Алюминиевые банки — экологически выгодный вариант. Но вот при их производстве требуется много энергии (а это увеличивает углеродный след), также при плохой обработке с внутренней стороны напиток может приобрести металлический привкус.