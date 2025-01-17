Стекло, пластик, картон, жесть: какая упаковка лучше всего подходит для напитков

Стекло, пластик, картон, жесть: какая упаковка лучше всего подходит для напитковВо многом это зависит от ваших приоритетов
Стекло. Благодаря ему вкус напитка остаётся неизменным. Также стеклянные бутылки можно отдавать на переработку. Из минусов: более высокая стоимость стекла по сравнению с пластиком, хрупкость, больший вес, более высокая цена.
Пластик. Он лёгкий, подобные упаковки удобно брать с собой. Но разлагается пластик много лет, а ещё при нагревании он может выделять токсичные вещества.
Картон. Перерабатывать такие упаковки довольно сложно: нужно специальное оборудование. Также при повреждении упаковки из картона напиток может утратить свои свойства, приобрести посторонние запахи.
Жесть. Алюминиевые банки — экологически выгодный вариант. Но вот при их производстве требуется много энергии (а это увеличивает углеродный след), также при плохой обработке с внутренней стороны напиток может приобрести металлический привкус.