Стоит ли людям бояться роботов-гуманоидов

Как отмечает автор, в декабре прошлого года компания Engineered Arts выложила в интернете видео с новым роботом-андроидом по имени Ameca. Пользователи «Твиттера» были одновременно поражены и встревожены его чрезвычайным сходством с реальным человеком.

По словам генерального директора компании Engineered Arts Уилла Джексона, робот был создан как платформа для искусственного интеллекта. Другими словами, разработчики хотели сделать машину, которая бы могла легко взаимодействовать с человеком и при этом понимать, что если собеседник улыбается, то значит он в хорошем настроении, а если хмурится, то в плохом.

В то же время Ameca - это не разумный робот, подчёркивает специалист. Несмотря на то что его поведение напоминает человеческое, всё это - просто исполняемый код. Поэтому опасаться подобных видов разработок не стоит.