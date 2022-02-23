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Стоит ли людям бояться роботов-гуманоидов

Рассказывает издание BBC Science Focus Magazine
В декабре 2021 года одна из британских компаний опубликовало видео, в котором был представлен робот-гуманоид Ameca. При этом отличался он от других подобных разработок тем, что был очень похож на реального человека. Но для чего создали этого робота и стоит ли людям опасаться его? Об этом - в статье.
Стоит ли людям бояться роботов-гуманоидов

Как отмечает автор, в декабре прошлого года компания Engineered Arts выложила в интернете видео с новым роботом-андроидом по имени Ameca. Пользователи «Твиттера» были одновременно поражены и встревожены его чрезвычайным сходством с реальным человеком.

По словам генерального директора компании Engineered Arts Уилла Джексона, робот был создан как платформа для искусственного интеллекта. Другими словами, разработчики хотели сделать машину, которая бы могла легко взаимодействовать с человеком и при этом понимать, что если собеседник улыбается, то значит он в хорошем настроении, а если хмурится, то в плохом.

В то же время Ameca - это не разумный робот, подчёркивает специалист. Несмотря на то что его поведение напоминает человеческое, всё это - просто исполняемый код. Поэтому опасаться подобных видов разработок не стоит.

Стоит ли людям бояться роботов-гуманоидов

Люди с подозрением относятся к искусственному интеллекту (ИИ). Однако системы ИИ - это не роботы, а просто программы.

Кроме того, насколько известно сейчас, человекоподобные роботы военными не используются, а вот дроны - да. Поэтому беспокоиться, по мнению Уилла Джексона, нужно именно о дронах, так как их применяют для сброса бомб.

Источник: BBC Science Focus Magazine
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