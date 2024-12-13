Наука и технологии
Опубликовано 13 декабря 2024, 21:45
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Страх, боль, защита территории и охотничий инстинкт: названы причины, по которым собака может вас укусить

Об этом важно знать
Как и люди, собаки могут показывать своё недовольство при помощи разного поведения. Однако их укусы часто понимаются нами неправильно.
Страх, боль, защита территории и охотничий инстинкт: названы причины, по которым собака может вас укусить
© Bing Image Creator / Alex Bes

Укусы — это на самом деле форма общения собак. Чаще всего они могут быть вызваны следующими причинами.

Страх. Чаще всего собаки кусаются с целью защиты. Они подобным образом словно говорят: «Я боюсь! Пожалуйста, отстань».

Защита своей территории. Собаки обладают врождённым инстинктом защиты территории. Они способны защищать двор, дом и членов своей человеческой семьи.

Страх, боль, защита территории и охотничий инстинкт: названы причины, по которым собака может вас укусить
© Don't Fret Pet

Боль. Если у собаки что-то болит, она может стать агрессивной.

Охотничий инстинкт. У некоторых пород собак он срабатывает на объекты или животных, которые быстро движутся.