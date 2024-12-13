Страх, боль, защита территории и охотничий инстинкт: названы причины, по которым собака может вас укусить

Опубликовано 13 декабря 2024, 21:451 мин.
Страх, боль, защита территории и охотничий инстинкт: названы причины, по которым собака может вас укуситьОб этом важно знать
Как и люди, собаки могут показывать своё недовольство при помощи разного поведения. Однако их укусы часто понимаются нами неправильно.
Укусы — это на самом деле форма общения собак. Чаще всего они могут быть вызваны следующими причинами.
Страх. Чаще всего собаки кусаются с целью защиты. Они подобным образом словно говорят: «Я боюсь! Пожалуйста, отстань».
Защита своей территории. Собаки обладают врождённым инстинктом защиты территории. Они способны защищать двор, дом и членов своей человеческой семьи.
Боль. Если у собаки что-то болит, она может стать агрессивной.
Охотничий инстинкт. У некоторых пород собак он срабатывает на объекты или животных, которые быстро движутся.