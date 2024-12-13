Страх, боль, защита территории и охотничий инстинкт: названы причины, по которым собака может вас укусить

Укусы — это на самом деле форма общения собак. Чаще всего они могут быть вызваны следующими причинами.

Страх. Чаще всего собаки кусаются с целью защиты. Они подобным образом словно говорят: «Я боюсь! Пожалуйста, отстань».

Защита своей территории. Собаки обладают врождённым инстинктом защиты территории. Они способны защищать двор, дом и членов своей человеческой семьи.