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Страны с самыми сильными армиями на начало 2022 года

О них рассказали на YouTube-канале The Infographics Show
Эксперты канала The Infographics Show на YouTube перечислили государства, обладающие самыми мощными на начало 2022 года вооружёнными силами.
Страны с самыми сильными армиями на начало 2022 года

На YouTube-канале The Infographics Show назвали самые сильные армии в мире на начало 2022 года. Среди них, например, вооружённые силы США и России. На данный момент, по мнению ведущего, мы вновь находимся на грани вероятной большой войны. Так какие же армии в случае начала конфликта окажутся самыми мощными?

  1. США. Действующая армия Штатов состоит из 1,4 миллиона действующих военных и 846 тысяч человек в резерве. Также в отличие от большинства стран в США действующие вооружённые силы оснащены современным оборудованием. Обладает страна и самым большим парком истребителей, включающим 1956 самолётов. Имеется у неё также 761 штурмовик, а также единственные в мире бомбардировщики-невидимки. По количеству танков Штаты только третьи в мире, однако каждая из моделей - современна и крайне боеспособна. Из минусов танков - очень большой вес (100 тонн). Военно-морской флот у страны четвёртый в мире, но он один из самых боеспособных: состоит из 490 кораблей, 11 авианосцев, 10 штурмовых авианосцев, 92 эсминцев, 68 подлодок. В то же время у державы есть два серьёзных недостатка, влияющих на их армию: это отсутствие конкурентоспособных гиперзвуковых ракет, террористы, повстанцы, а также большие инвестиции в новые технологии, которые практически не окупаются.
  1. Россия. Число действующих военнослужащих составляет в стране 1 миллион человек, резервистов - 2 миллиона. При этом большая часть армии РФ состоит из призывников. По военно-воздушным силам страна превосходит Китай и имеет 4144 военных самолёта, 789 истребителей. Несмотря на то что в целом истребителей у России меньше, по боеспособности они оказываются лучше китайских. Также имеется на вооружении страны 742 штурмовика и 538 ударных вертолётов. Хотя всего в арсенале РФ 13 тысяч танков, только 2 тысячи из них готовы к военным действиям. Военно-морской флот по величине является вторым в мире: общая численность кораблей составляет 603 единицы.
  1. Китай. В 2022 году по численности китайские вооружённые силы являются крупнейшими в мире. У страны есть 2,2 миллиона действующих военнослужащих, 510 тысяч человек в резерве. Нельзя забывать и о военно-морском флоте государства, имеющем 777 кораблей, причём подводных лодок (79 единиц) и фрегатов (46 единиц) у Китая больше, чем у остальных стран. Кроме того, на вооружении страны имеется 50 эсминцев. Может похвастаться КНР также военно-воздушным флотом, состоящим из 3260 самолётов, 1200 истребителей, 371 штурмовика, 327 ударных самолётов. Хотя нужно отметить, что с военной авиацией связана также проблема модернизации техники. Опережает Китай Соединённые Штаты при этом в усовершенствовании гиперзвуковых ракет.
  1. Индия. Страна имеет 1,4 миллиона действующих военнослужащих и 1,2 миллиона резервистов. В Азии это одна из самых боеспособных армий. На вооружении государства находится один авианосец, а также флот из 10 эсминцев, 13 фрегатов, 17 подводных лодок. Кроме того, страна расположена на перекрёстке важнейшего торгового пути, что делает её военно-морской флот крайне важным для защиты. В основном полагается Индия на импорт оружия, так как собственное у неё довольно устаревшее.
  1. Япония. Несмотря на то что конституция страны запрещает использовать армию для чего-либо, кроме обороны, сейчас обстановка для Японии складывается довольно напряжённая. Так, страна рассматривает в качестве угрозы китайскую сторону. В будущем государство будет обладать примерно 200 единицами американских военных самолётов F-35. Также сейчас японские власти стараются удвоить инвестиции в вооружённые силы до двух процентов от ВВП.
Страны с самыми сильными армиями на начало 2022 года
  1. Южная Корея. В стране имеется на вооружении самое современное и крайне мощное оборудование. Обороноспособность Южной Кореи также постоянно растёт. В стране находится 600 тысяч человек в действующей армии, 3,1 миллиона в резерве. Также все мужчины в возрасте от 18 до 28 лет должны обязательно проходить военную службу, которая длится от 21 до 24 месяцев. Среди новых технологий Южная Корея обладает беспилотными боевыми дронами; в ближайшие годы государство собирается запустить собственный первый лёгкий авианосец и занимается строительством арсенала баллистических ракет, предназначенных для уничтожения артиллерии Северной Кореи.
  1. Франция. Данная страна, по словам ведущего, может считаться второй в Европе по мощи вооружённых сил - после России. Однако именно РФ инвестирует во французскую армию. Кроме того, у страны есть хорошо подготовленный военно-морской флот: он является самым боеспособным среди европейских государств. Так, Франция имеет на вооружении один авианосец, 11 эсминцев, 10 подводных лодок, 11 фрегатов, три вертолётоносца. Также в будущем в стране появятся новые боевые танки и истребители.
  1. Великобритания. Несмотря на сокращающиеся расходы на вооружение, ядерный арсенал страны всё ещё остаётся конкурентоспособным. К тому же власти вкладывают деньги в баллистические подводные лодки.
  1. Бразилия. Сейчас вооружённые силы Бразилии насчитывают 334,5 тысячи действующих военнослужащих, а также 1,3 миллиона человек в резерве. Дополнительно также у страны есть 400 тысяч человек, входящих в военизированные формирования, в основном это полицейские. В последнее время страна сосредоточилась на модернизации собственной армии. Закупает Бразилия военное оружие в Европе и США, а ещё обладает мощным флотом.
  1. Пакистан. Этой стране удалось обогнать Турцию. За 2021 год оборонный бюджет государства увеличился на 12 процентов. Сейчас Пакистан имеет 654 тысячи действующих военнослужащих, 550 тысяч резервистов, 500 тысяч дополнительного персонала в виде специальных подразделений полиции. В настоящее время государство модернизирует ядерное оружие, проводит обучение собственных войск, закупает новые танки в Китае.
Источник: The Infographics Show
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