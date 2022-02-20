Страны с самыми сильными армиями на начало 2022 года

На YouTube-канале The Infographics Show назвали самые сильные армии в мире на начало 2022 года. Среди них, например, вооружённые силы США и России. На данный момент, по мнению ведущего, мы вновь находимся на грани вероятной большой войны. Так какие же армии в случае начала конфликта окажутся самыми мощными?

США. Действующая армия Штатов состоит из 1,4 миллиона действующих военных и 846 тысяч человек в резерве. Также в отличие от большинства стран в США действующие вооружённые силы оснащены современным оборудованием. Обладает страна и самым большим парком истребителей, включающим 1956 самолётов. Имеется у неё также 761 штурмовик, а также единственные в мире бомбардировщики-невидимки. По количеству танков Штаты только третьи в мире, однако каждая из моделей - современна и крайне боеспособна. Из минусов танков - очень большой вес (100 тонн). Военно-морской флот у страны четвёртый в мире, но он один из самых боеспособных: состоит из 490 кораблей, 11 авианосцев, 10 штурмовых авианосцев, 92 эсминцев, 68 подлодок. В то же время у державы есть два серьёзных недостатка, влияющих на их армию: это отсутствие конкурентоспособных гиперзвуковых ракет, террористы, повстанцы, а также большие инвестиции в новые технологии, которые практически не окупаются.

Россия. Число действующих военнослужащих составляет в стране 1 миллион человек, резервистов - 2 миллиона. При этом большая часть армии РФ состоит из призывников. По военно-воздушным силам страна превосходит Китай и имеет 4144 военных самолёта, 789 истребителей. Несмотря на то что в целом истребителей у России меньше, по боеспособности они оказываются лучше китайских. Также имеется на вооружении страны 742 штурмовика и 538 ударных вертолётов. Хотя всего в арсенале РФ 13 тысяч танков, только 2 тысячи из них готовы к военным действиям. Военно-морской флот по величине является вторым в мире: общая численность кораблей составляет 603 единицы.

Китай. В 2022 году по численности китайские вооружённые силы являются крупнейшими в мире. У страны есть 2,2 миллиона действующих военнослужащих, 510 тысяч человек в резерве. Нельзя забывать и о военно-морском флоте государства, имеющем 777 кораблей, причём подводных лодок (79 единиц) и фрегатов (46 единиц) у Китая больше, чем у остальных стран. Кроме того, на вооружении страны имеется 50 эсминцев. Может похвастаться КНР также военно-воздушным флотом, состоящим из 3260 самолётов, 1200 истребителей, 371 штурмовика, 327 ударных самолётов. Хотя нужно отметить, что с военной авиацией связана также проблема модернизации техники. Опережает Китай Соединённые Штаты при этом в усовершенствовании гиперзвуковых ракет.

Индия. Страна имеет 1,4 миллиона действующих военнослужащих и 1,2 миллиона резервистов. В Азии это одна из самых боеспособных армий. На вооружении государства находится один авианосец, а также флот из 10 эсминцев, 13 фрегатов, 17 подводных лодок. Кроме того, страна расположена на перекрёстке важнейшего торгового пути, что делает её военно-морской флот крайне важным для защиты. В основном полагается Индия на импорт оружия, так как собственное у неё довольно устаревшее.