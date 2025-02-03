Строительные материалы и не только: что делают со старым асфальтом

Асфальт пятой категории. В большинстве случаев старый асфальт используется для укладки дорог, которые не будут подвергаться повышенным нагрузкам. Это могут быть тротуары, дорожки для велосипедов, подъезды к домам. При этом для большей прочности к смеси добавляют свежий цемент или битум.

Использование в качестве строительного заполнителя. Нередко асфальт добавляют в новую асфальтовую смесь, заполняя таким образом поры между щебнем.

Спортивные площадки и дорожки. У крошки из асфальта хорошие амортизирующие свойства, есть устойчивость к воздействию внешней среды.