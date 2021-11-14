Существует ли вне человеческого зрения розовый цвет

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Существует ли вне человеческого зрения розовый цветОтвечает учёный
Розовый представляет собой сочетание красного и фиолетового света. Но можно ли сказать, что он есть в реальности, то есть вне зрения человека? Объясняет профессор физики Джон Баттерворт.
Как известно, свет состоит из электромагнитных волн. Восприятие же человеком цвета зависит от длины этих волн. Розовый - это смесь красного и фиолетового света. При этом важно, что цвет представляет собой способ восприятия света именно после того, как он прошёл через глаза.
Вообще в глазах человека есть датчики красного, зелёного и синего цветов. Сигналы от этих датчиков передаются мозгу, и в результате мозг, исходя из этих сигналов и длины волн, определяет, что определённое сочетание длин волн - это розовый цвет. Поэтому можно утверждать, что розовый цвет на самом деле не существует в реальности - он есть лишь в нашем сознании.
Источник: BBC Science Focus Magazine