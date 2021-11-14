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Существует ли вне человеческого зрения розовый цвет

Отвечает учёный
Розовый представляет собой сочетание красного и фиолетового света. Но можно ли сказать, что он есть в реальности, то есть вне зрения человека? Объясняет профессор физики Джон Баттерворт.
Существует ли вне человеческого зрения розовый цвет

Как известно, свет состоит из электромагнитных волн. Восприятие же человеком цвета зависит от длины этих волн. Розовый - это смесь красного и фиолетового света. При этом важно, что цвет представляет собой способ восприятия света именно после того, как он прошёл через глаза.

Существует ли вне человеческого зрения розовый цвет

Вообще в глазах человека есть датчики красного, зелёного и синего цветов. Сигналы от этих датчиков передаются мозгу, и в результате мозг, исходя из этих сигналов и длины волн, определяет, что определённое сочетание длин волн - это розовый цвет. Поэтому можно утверждать, что розовый цвет на самом деле не существует в реальности - он есть лишь в нашем сознании.

Источник: BBC Science Focus Magazine
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