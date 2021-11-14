Существует ли вне человеческого зрения розовый цвет

Вообще в глазах человека есть датчики красного, зелёного и синего цветов. Сигналы от этих датчиков передаются мозгу, и в результате мозг, исходя из этих сигналов и длины волн, определяет, что определённое сочетание длин волн - это розовый цвет. Поэтому можно утверждать, что розовый цвет на самом деле не существует в реальности - он есть лишь в нашем сознании.