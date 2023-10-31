Существуют ли на самом деле призраки: мнение учёных

Существуют ли на самом деле призраки: мнение учёныхМногие в них действительно верят
В ходе одного опроса, проведённого в 2021 году, выяснилось, что 41% американцев верят в привидения, а 20% лично с ними сталкивались. Но может ли вообще такое быть, с точки зрения науки?
Барри Марковский, заслуженный профессор социологии Университета Южной Каролины, предложил рассмотреть три вопроса, связанные с признаками.
Во-первых, реальны ли призраки? Могут ли они вообще существовать? Люди, которые столкнулись с привидениями, признаются, что видели движущиеся объекты, шары или пучки света, полупрозрачных людей, слышали странные голоса. Может быть, призраки вообще состоят из особого вида энергии, которая парит и летает, не рассеиваясь? За столетия учёные-физики, однако, не обнаружили ничего, что бы напоминало такую энергию. Поэтому они утверждают, что призраки не могут существовать. Кроме того, до сих пор нет доказательств того, что какая-либо часть человека может продолжать жить после его смерти.
Второй вопрос - каковы доказательства существования призраков? На сегодняшний день у учёных каких-то весомых доказательств этого нет. Вместо этого есть множество записей, испорченных из-за плохого освещения и неисправного оборудования. Также различные измерения и устройства будут бесполезны без знания того, что конкретно вы измеряете.
Может быть, тогда есть какие-то альтернативные объяснения того, что люди сталкиваются с чем-то похожим на признаков? Шары света в действительности являются, скорее всего, частицами пыли, которые летают около камеры, а то, что они «плавают» по комнате, - оптическая иллюзия. И объяснить подобным образом можно практически все странности.