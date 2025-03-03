Свойства бромелайна: почему ананас «разъедает» язык

Опубликовано 03 марта 2025, 20:151 мин.
Свойства бромелайна: почему ананас «разъедает» языкВот как действует это вещество
Если у вас после употребления ананаса краснеют губы и жжёт язык, то это вовсе не аллергия. Всё дело в ферменте «бромелайн».
Бромелайн представляет собой группу ферментов, которые могут расщеплять белки. В ананасе содержится мощный комплекс этих соединений. Поэтому после употребления этого фрукта может появиться раздражение на языке, губах, жжение, болезненность.
Существует несколько способов уменьшить воздействие бромелайна в ананасах. Это термическая обработка, сочетание фрукта с молочными продуктами, удаление сердцевины из плода, замачивание в солёной воде.
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