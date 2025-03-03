Свойства бромелайна: почему ананас «разъедает» язык

Существует несколько способов уменьшить воздействие бромелайна в ананасах. Это термическая обработка, сочетание фрукта с молочными продуктами, удаление сердцевины из плода, замачивание в солёной воде.

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