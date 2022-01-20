Тайваньские разработчики создали проездной в виде жезла Сейлор Мун

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Тайваньские разработчики создали проездной в виде жезла Сейлор МунПри этом он ещё может светиться
Тайваньская компания EasyCard создала новый проездной для автобусов и другого общественного транспорта. Он выпускается в виде жезла из аниме «Сейлор Мун». Подробнее - в материале.
EasyCard, производитель, выпускающий бесконтактные смарт-карты, создала проездной в форме жезла героини аниме Сейлор Мун. Об этом сообщает TJ со ссылкой на издания Sora News 24 и Hypebae.
Длина устройства составляет 18 см. При этом им можно также оплачивать в магазинах покупки. Правда, только в тех, где принимают карты компании EasyCard. Во время совершения платежа кристалл на палочке начинает светиться.
Стоит такой девайс 1799 тайваньских долларов (это около 5 тысяч рублей).
Источник: TJ