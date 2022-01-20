Тайваньские разработчики создали проездной в виде жезла Сейлор Мун

Длина устройства составляет 18 см. При этом им можно также оплачивать в магазинах покупки. Правда, только в тех, где принимают карты компании EasyCard. Во время совершения платежа кристалл на палочке начинает светиться.

Стоит такой девайс 1799 тайваньских долларов (это около 5 тысяч рублей).