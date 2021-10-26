Тайваньский спецназовец раскрыл план действий на случай войны с Китаем

Американской армии, как сообщает Insider, в случае войны с Китаем помогут отряды союзных и партнёрских войск. Спецназовец Миани подчёркивает, что военные действия с китайской стороной в любом случае будут происходить на стратегической периферии, где с одной стороны находится 7-й флот США, а с другой - регионы, где проживают этнические меньшинства, враждующие друг с другом. В то же время при необходимости все народы могут объединиться с американцами в борьбе с деспотичным Китаем.

В начале октября Китай направил в опознавательную зону ПВО Тайваня более 150 самолётов. Это восприняли как провокацию. Вместе с тем стали появляться сообщения о работе американских спецназовцев и рейдеров морской пехоты с тайваньскими военными. Ранее солдаты США направлялись в Тайвань для обучения иностранных подразделений либо для проведения спецопераций.