Телефон, адрес и не только: какую информацию опасно публиковать в соцсетях

Телефон, адрес и не только: какую информацию опасно публиковать в соцсетяхБудьте осторожны
Документы. Не фотографируйте и не выкладывайте снимки паспортов, банковских карт, билетов: всем этим могут легко воспользоваться мошенники.
Телефон и адрес. Часто номер телефона - это ключ к восстановлению доступа к разным аккаунтам. По возможности не сообщайте в соцсетях свои адрес или геолокацию.
Привычки и личная жизнь. Известны случаи, когда снимки из соцсетей человека оказывались на сомнительных сайтах.
Рабочие материалы. В Сети есть истории, когда люди делились скриншотами или фото, связанными с работой, и их увольняли за это. Так что будьте осторожны.
Старые посты. Работодатели нередко смотрят соцсети кандидатов, а известным людям могут припоминать их шутки или посты десятилетней давности. Так что лучше управлять всем этим самостоятельно и удалять то, что может вам навредить.