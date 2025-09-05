Наука и технологии
Опубликовано 05 сентября 2025, 13:30
1 мин.

Телефон, адрес и не только: какую информацию опасно публиковать в соцсетях

Будьте осторожны
Интернет устроен так, что удалённые материалы не всегда бесследно исчезают. Любой ваш пост в соцсетях может оказаться у кого-то в архивах. Вот с какой информацией нужно быть особенно осторожными при её публикации.
Документы. Не фотографируйте и не выкладывайте снимки паспортов, банковских карт, билетов: всем этим могут легко воспользоваться мошенники.

Телефон и адрес. Часто номер телефона - это ключ к восстановлению доступа к разным аккаунтам. По возможности не сообщайте в соцсетях свои адрес или геолокацию.

Привычки и личная жизнь. Известны случаи, когда снимки из соцсетей человека оказывались на сомнительных сайтах.

Рабочие материалы. В Сети есть истории, когда люди делились скриншотами или фото, связанными с работой, и их увольняли за это. Так что будьте осторожны.

Старые посты. Работодатели нередко смотрят соцсети кандидатов, а известным людям могут припоминать их шутки или посты десятилетней давности. Так что лучше управлять всем этим самостоятельно и удалять то, что может вам навредить.