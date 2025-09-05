Телефон, адрес и не только: какую информацию опасно публиковать в соцсетях

Документы. Не фотографируйте и не выкладывайте снимки паспортов, банковских карт, билетов: всем этим могут легко воспользоваться мошенники.

Телефон и адрес. Часто номер телефона - это ключ к восстановлению доступа к разным аккаунтам. По возможности не сообщайте в соцсетях свои адрес или геолокацию.

Привычки и личная жизнь. Известны случаи, когда снимки из соцсетей человека оказывались на сомнительных сайтах.