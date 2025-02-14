Тест с жидким мылом и другие способы проверить, жёсткая ли у вас вода

Экспресс-тест с мылом. Налейте примерно 300−400 мл воды с прозрачную бутылку и добавьте туда 10 капель жидкого мыла. После этого встряхните бутылку и обратите внимание на пену. Если её много, значит, вода мягкая. Если же пузырьков мало или они быстро исчезают — вода жёсткая.

Белый налёт и пятна. Это тоже признак жёсткой воды. Такие отложения могут образовываться на кранах, стеклянной посуде, в чайнике, даже на ткани после стирки.

Проверка волос и кожи. Если после душа кожа становится стянутой и сухой, волосы — жёсткими и тусклыми, шампунь быстро смывается и плохо пенится, то проблема в жёсткой воде.