Наука и технологии
Опубликовано 14 февраля 2025, 05:15
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Тест с жидким мылом и другие способы проверить, жёсткая ли у вас вода

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Из-за жёсткой воды на кранах может оставаться белый налёт, а вода плохо пенится. Вот как понять, жёсткая или мягкая у вас вода.
Тест с жидким мылом и другие способы проверить, жёсткая ли у вас вода
© YandexART

Экспресс-тест с мылом. Налейте примерно 300−400 мл воды с прозрачную бутылку и добавьте туда 10 капель жидкого мыла. После этого встряхните бутылку и обратите внимание на пену. Если её много, значит, вода мягкая. Если же пузырьков мало или они быстро исчезают — вода жёсткая.

Белый налёт и пятна. Это тоже признак жёсткой воды. Такие отложения могут образовываться на кранах, стеклянной посуде, в чайнике, даже на ткани после стирки.

Проверка волос и кожи. Если после душа кожа становится стянутой и сухой, волосы — жёсткими и тусклыми, шампунь быстро смывается и плохо пенится, то проблема в жёсткой воде.

Тест с жидким мылом и другие способы проверить, жёсткая ли у вас вода
© freepik

Использование тест-полосок. Это поможет более точно определить жёсткость воды.

Обращение в водоканал. Тоже один из вариантов. Запросите отчёты у вашей водоснабжающей компании: в них часто указывается жёсткость воды.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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