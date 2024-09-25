Только владельцы Series 6 захотят обновиться: в РФ протестировали Apple Watch 10

Некоторые другие нововведения у Watch 10 тоже есть. К примеру, улучшилась видимость под углом. Также экран может обновляться со скоростью 1 Гц. Зарядка стала быстрее: с 0 до 65% часы заряжаются за полчаса.

Наконец, обновили чип. Теперь это S10. Он даёт улучшенную работу Siri, определение падений, изоляцию голоса при звонках, выявление апноэ. Появились датчики температуры и давления воды для тех, кто ныряет, однако глубину можно измерить максимум до 6 м.

Главные различия между обычными Watch 10 и версией Ultra - в том, что у последних больше аккумулятор, ярче экран на треть, много разных функций для спортсменов.

Эксперт посоветовал перейти на Watch 10 тем, у кого Watch 6-й или ещё более ранней серии.