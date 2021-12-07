ТОП-10 бесшумного стрелкового оружия в мире

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ТОП-10 бесшумного стрелкового оружия в миреСреди них есть отечественные и зарубежные модели
Автор YouTube-канала Patr1ot назвал самые мощные винтовки, автоматы и пистолеты с глушителем.
Ведущий канала составил подборку, включающую 10 моделей бесшумного стрелкового оружия. В список вошли пистолеты, пистолеты-пулемёты, винтовки, автоматы.
- HK MP5SD. Наиболее популярный пистолет-пулемёт из существующих. Калибр оружия - 9 мм, применяемый патрон - 9x19 мм. Ёмкость магазина пистолета-пулемёта - 15 либо 30 патронов, скорострельность - 800 выстрелов в минуту. Выстрел HK MP5SD практически не слышен на расстоянии более 30 метров. Есть 6 модификаций такого оружия: они отличаются друг от друга прикладом, формой пистолетной рукоятки, режимами стрельбы. Применяется подобное оружие многими спецподразделениями во всём мире.
- ВСС «Винторез». Принята на вооружение эта винтовка была в 1987 году. Затвор калибра - 9 мм, патрон - 9x39 мм. Глушитель встроен в конструкцию модели. Длина оружия составила 894 мм, масса - 2,6 кг. Стрелять можно одиночными патронами или очередями. При хорошем уходе винтовка способна выдержать до 5 000 выстрелов. Ёмкость магазина - 10-20 патронов, дальность стрельбы - 300 метров.
- HK Mark 23. Немецкий пистолет, созданный в 1991 году для командования специальных операций ВС США. Калибр - 45 мм. Пистолет имеет съёмный глушитель. Ёмкость магазина - 10-18 патронов, дальность стрельбы - 50 метров. Сегодня это самый точный самозарядный пистолет 45-го калибра.
- АПБ. Советский бесшумный пистолет, разработанный в 1972 году. Он представлял собой бесшумный вариант автоматического пистолета Стечкина. Глушитель на АПБ закрепляется при помощи защелки, ёмкость магазина у него - 25 патронов, дальность стрельбы - 100 метров. Модель широко использовалась во время боевых действий в Афганистане.
- АС Вал. Советский бесшумный автомат. Был принят на вооружение в 1980 году. Имеет калибр 9 мм, патрон - 9x39 мм. Могут применяться здесь как специальные дозвуковые патроны, так и бронебойные. Глушитель у автомата съёмный, но стрелять без него невозможно. Оружие легко разбирается. Ёмкость магазина - 20 патронов, скорострельность - 800 выстрелов в минуту, дальность стрельбы - 400 метров.
- ВССК «Выхлоп». Российская бесшумная снайперская винтовка. Создана она была в 2002 году, имеет калибр 12,7 мм. Главными задачами оружия были поражение целей на расстоянии до 600 метров малошумным и беспламенным выстрелом. Патронов здесь используется три особых типа с дозвуковой скоростью пули на дистанции не менее 100 метров. Винтовка имеет съёмный и интегрированный глушитель, магазин ёмкостью 5 патронов. Дальность стрельбы - 600 метров.
- ВСК-94. Российская винтовка, созданная в 1994 году. Предназначена для ведения снайперского бесшумного беспламенного огня. Применяемые патроны - 9х39 мм СП-5, СП-6. Глушитель здесь также можно снимать, чтобы стрелять без него. Оснащена винтовка 4-кратным оптическим прицелом ПСО-1-1. Магазин у оружия на 20 патронов, дальность стрельбы - 400 метров.
- McMillan CS5. Американская винтовка, созданная в 2012 году. Предполагалось, что она будет использоваться в городских условиях. Есть два варианта оружия: для стрельбы патронами 308 Win, для стрельбы теми же патронами, снаряжёнными тяжёлой пулей с дозвуковой скоростью. При необходимости приклад можно закрепить на боковой поверхности цевья. Ёмкость магазина - 10 или 20 патронов, дальность стрельбы составляет 900 метров.
- ПСС. Cоветский пистолет. В 1983 году имел принцип работы «свободный затвор», позволял стрелять на расстоянии до 50 метров. Калибр - 7,62 мм, патрон - 7,62×41,5 мм. Ёмкость магазина составляла 6 патронов, скорострельность - 8 выстрелов в минуту.
- Daewoo K7. Это южнокорейский пистолет-пулемёт. Был разработан в 2000 году. Имеет 9 мм калибр, использующиеся патроны - 9х19 мм. Принцип работы - свободный затвор. Также здесь используется глушитель, снижающий шум выстрела до 120 дБ. Есть одиночный режим стрельбы, автоматический с отсечкой по три выстрела. Ёмкость магазина - 30 патронов. Скорострельность составляет 1100 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы - 150 метров.
Источник: Patr1ot