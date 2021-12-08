Топ мусульманских стран с самыми сильными армиями

Наука и технологии
Сегодня в 15:27
5 мин.
Топ мусульманских стран с самыми сильными армиямиПо версии ведущего YouTube-канала Army Blog
В недавнем выпуске на канале Army Blog перечислили мусульманские государства, которые имеют самую мощную армию. Всего в список вошли 15 стран.
Армии каких мусульманских стран считаются на сегодняшний день сильнейшими? На этот вопрос ответил эксперт YouTube-канала Army Blog в одном из последних выпусков.
- Пакистан. Противовоздушная оборона страны представлена большим числом китайских зенитно-ракетных комплексов. Основные поставщики военной техники здесь - США, Китай, Франция. Однако при этом модернизация имеющегося оборудования и перевооружение идёт медленно.
- Египет. Считается неформальным лидером арабского региона за счёт демографического потенциала и мощной армии. Противовоздушная оборона включает советские, российские и американские системы. В целом это одна из самых боеспособных армий в арабском мире, обладающая мощным военно-морским флотом. Но при этом большая часть военной техники Египта считается устаревшей.
- Турция. Турецкая армия занимает второе место (после США) по количеству военной техники среди членов НАТО. Противовоздушная оборона представлена техникой российского и собственного производства. Значительно продвинулась страна в разработке своих летательных аппаратов военного назначения. Нельзя не сказать и о большое боевом опыте турецких военных.
- Иран. Вооружённые силы страны обладают богатым опытом ведения боевых действий. Очень развита у Ирана система противовоздушной обороны, причём представлена она российскими комплексами, а также оружием собственного производства. Для армии характерно укомплектование вооружённых сил личным составом, имеется при этом множество устаревшей военной техники. Есть у Ирана и полный набор беспилотников. Самой новой техникой, которая имеется на вооружении иранской армии, считается техника собственного производства. Кроме того, государство обладает самыми развитыми в регионе ракетными системами малого и среднего радиуса действия.
- Алжир. С момента обретения независимости страна была союзником Советского Союза. В итоге теперь Алжир имеет множество советской боевой техники, а также закупает у России самое новое оборудование. Вооружение приобретается властями Алжира и в Китае, Европе. Противовоздушная оборона содержит советские и современные российские комплексы. Время от времени алжирский флот участвует в военных учениях с РФ и в целом он стал довольно мощным.
- Саудовская Аравия. Особенность армии этой страны - самый большой оборонный бюджет среди всех стран Персидского залива. Главный поставщик оружия для Саудовской Аравии - Соединённые Штаты, но ещё у страны есть оружие из Китая и Европы. Преимуществом армии считается также наличие стратегических ракетных сил. Основной недостаток Саудовской Аравии - отсутствие подводных лодок.
- Марокко. Вооружённые силы этого государства считаются одними из лучших в Африке и в мире. Правда, также некоторое время назад на укрепление армии Марокко повлияли США и НАТО. Противовоздушная оборона здесь довольно развита, состоит из китайских и американских комплексов. Военно-морские силы по численности не очень большие, но при этом они оснащены современным оборудованием. Также у страны есть довольно современная авиация, а количество сухопутных войск довольно велико. Главный поставщик техники для страны - США. Слабая сторона Марокко - отсутствие подводного флота.
- Индонезия. Из-за того, что страна находится на островах, затруднено военное строительство. К сожалению, противовоздушная оборона здесь совершенно не развита. Армия ориентирована в стране в целом на борьбу с сепаратистскими движениями и на возможную классическую войну с неопределённым кругом противников. В целом армию нельзя назвать современной. Вместе с тем здесь есть кораблестроительная база, также многие корабли Индонезия получает из Голландии.
- Азербайджан. На сегодняшний день страна обладает большим военным потенциалом. Баку за годы высоких цен на нефть смог модернизировать армию. Закупалось оборудование у России, Турции, Израиля, Украины, а также в Южной Африке. Страна создала сильные сухопутные войска, которые поддерживаются турецкими беспилотниками. К тому же Турция активно обучает азербайджанских военных.
- ОАЭ. Эта армия является одной из сильнейших среди шести монархий Персидского залива. Благодаря значительным доходам от экспорта нефти страна может приобретать новейшее вооружение. Практически вся техника покупается у стран альянса НАТО, но ещё и у России, Украины, Китая, Южно-Африканской Республики. Несмотря на небольшую численность, войска оснащены самым современным оборудованием. Кроме того, государство продолжает развивать собственное производство военной техники.
- Малайзия. Состоит из двух изолированных частей. За счёт запасов нефти страна смогла создать мощную армию, ведёт строительство собственного военно-промышленного комплекса. В целом у вооружённых сил Малайзии имеется значительный потенциал, который растёт благодаря приобретению нового вооружения. В то же время разделение страны на две части осложняет переброску войск, а также требует развитого военно-морского флота.
- Казахстан. За время независимости в стране были созданы вполне дееспособные вооружённые силы. В основном используется в армии советская техника. Развивается здесь и военная промышленность, однако не так быстро, как могло бы быть. Связано это с отсутствием достаточного количества специалистов и с направленностью предприятий на российский военно-промышленный комплекс. В достаточной степени развита в стране противовоздушная оборона. Казахстан также регулярно участвует в различных современных военных учениях.
- Узбекистан. На данный момент в стране реализуется программа по модернизации и переоснащению армии новым оборудованием. Уже сейчас можно отметить, что Узбекистан смог сформировать современную мобильную и эффективную армию. Также имеется в стране довольно развитая система противовоздушной обороны, включая технику китайского производства. Наиболее сильные части армии - национальная гвардия, спецподразделение.
- Оман. Это одна из шести монархий Персидского залива. Имеет значительные доходы от нефти, поэтому содержит довольно современную армию. В развитии вооружённых сил власти ориентируются на Великобританию. Есть небольшое количество советского оружия, а также китайской техники. Страна обладает современной системой противовоздушной обороны. Также большое внимание в стране уделяется развитию военно-морских сил. В случае военного конфликта Оман надеется на помощь США и Великобритании.
- Иордания. Несмотря на то что армия этой страны несколько десятилетий не участвовала в крупных военных конфликтах, власти всё равно уделяют внимание обеспечению её высокой боевой готовности. Вооружённые силы Иордании также входят в топ-5 самых боеспособных в арабском мире с точки зрения подготовки солдат. Оснащена армия военной техникой, произведённой в Великобритании и США. Самый слабый компонент здесь - военно-морские силы, состоящие из патрульных кораблей.
Источник: Army Blog