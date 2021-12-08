Топ мусульманских стран с самыми сильными армиями

Армии каких мусульманских стран считаются на сегодняшний день сильнейшими? На этот вопрос ответил эксперт YouTube-канала Army Blog в одном из последних выпусков.

Пакистан. Противовоздушная оборона страны представлена большим числом китайских зенитно-ракетных комплексов. Основные поставщики военной техники здесь - США, Китай, Франция. Однако при этом модернизация имеющегося оборудования и перевооружение идёт медленно.